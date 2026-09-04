Україна та Канада підписали документи про сторічне партнерство й двосторонню співпрацю в оборонній та енергетичній сферах

У Калгарі Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали Декларацію про сторічне партнерство та Спільну декларацію про оборонне і безпекове співробітництво. Також у присутності лідерів була підписана Спільна заява щодо енергетичного співробітництва.

Декларація про сторічне партнерство між Україною та Канадою передбачає поглиблення двосторонньої співпраці. Її основою будуть інновації та партнерство в галузях оборони, економічного зростання та відбудови. Крім того, у документі є пункт про намір долучити Україну до списку електронного дозволу на подорож (ETA) для лібералізації поїздок українців до Канади.

Спільна декларація про посилення оборонного та безпекового співробітництва між двома країнами є першим кроком до Drone Deal. Вона започатковує поглиблення двостороннього співробітництва в галузі оборони та оборонної промисловості. Ідеться про розвиток співпраці у сферах безпеки з фокусом на безпілотні системи, оборонну промисловість, кібербезпеку й технологічний розвиток, включно з обміном відповідним досвідом, технологіями та можливостями. Також передбачені спільні проєкти й локалізація оборонного виробництва на території України та Канади.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль і міністр енергетики та природних ресурсів Канади Тім Ходжсон підписали Спільну заяву щодо енергетичного співробітництва між Україною та Канадою. Вона дасть змогу диверсифікувати постачання природного газу та сприятиме постачанню скрапленого природного газу з Канади в Україну. Також буде поглиблена співпраця у ядерній сфері, зокрема в модернізації українських можливостей з видобутку та переробки урану, перспективних реакторних технологій і малих модульних реакторів. Крім того, Україна та Канада співпрацюватимуть у сферах відновлюваної та гідроенергетики, стійкості мереж і відбудові українського енергетичного сектору.

Канада надасть кредитні гарантії для НАК «Нафтогаз» через ЄБРР щодо 757 мільйонів канадських доларів, також Export Development Canada виділить 200 мільйонів канадських доларів для підтримки проєктів в Україні, зокрема у сфері гідроенергетичної інфраструктури. Канада зробить внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму 10 мільйонів канадських доларів, і таким чином її загальний внесок сягне 100 мільйонів канадських доларів.