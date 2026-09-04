Представники 22 країн та Євросоюзу обговорюють санкції проти Росії на санкційному форумі в Києві

У Києві триває дводенний санкційний форум щодо аналізу впливу санкцій на Росію та подальших кроків для посилення обмежень. У ньому беруть участь представники України, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, США, Чехії, Фінляндії, Франції, Швеції, Японії та Європейського Союзу.

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що це захід, на якому санкційні координатори мають змогу обмінятися ідеями, висловити пропозиції та напрацювати конкретні рішення. Серед тем форуму – енергетика, компоненти російських ракет і дронів, постачальники та виробники російського військово-промислового комплексу, фінансовий сектор Росії, заборона морських перевезень.

«Така зустріч дає змогу почути безпосередньо з перших уст оцінку санкційних результатів і відверто обговорити деякі моменти, а дещо можна відразу погодити. Є розуміння, що санкції – найкращий спосіб змусити Росію до адекватних реальних переговорів. Усі розуміють, що санкційний тиск потрібно нарощувати, всі готують і видаватимуть нові санкційні пакети», – зазначив Владислав Власюк.

Під час форуму Україна акцентує і на постачальниках електронних компонентів, які були знайдені в російських «шахедах». За словами Владислава Власюка, у таких дронах ідентифіковано близько ста іноземних деталей.

Завдяки вже запровадженим обмеженням та українським далекобійним санкціям щодо російських НПЗ зафіксовано суттєве зменшення експорту сирої російської нафти у липні – серпні. Три з пʼяти іранських танкерів, які знищили США, минулого року перевозили російську нафту.

«Це вкотре доводить, що всі терористичні режими й країни між собою співпрацюють в усіх сенсах – і військовому, і нафті, і обході фінансових платежів. Санкції проти Ірану так чи інакше корисні, як і санкції проти Російської Федерації», – зауважив радник – уповноважений Президента.

Владислав Власюк зазначив, що на початку вересня відвідав США, де провів близько 20 зустрічей із конгресменами та представниками їхніх команд, щоб донести позицію України про підтримку санкційного законопроєкту покійного сенатора Ліндсі Грема.

«Тарифи або вторинні санкції, або санкції на суб'єктів у третіх країнах, на тих, хто купує безпосередньо цю нафту, – це дуже справедливі рішення. І ми якраз тут активно просуваємо можливість ухвалення нових санкцій стосовно саме покупців російської нафти. Я сказав би, що саме ця ідея законопроєкту Грема про переставлення тягаря на покупців дуже правильна», – зазначив він.

Крім того, триває робота над антибалістичним пакетом санкцій та 22-м пакетом санкцій Європейського Союзу, які спрямовані проти виробників і постачальників, які допомагають у виготовленні російських балістичних ракет.