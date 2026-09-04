Економічна та оборонна співпраця і підтримка євроінтеграції України: Кирило Буданов зустрівся з Президентом, Премʼєр-міністром і міністром оборони Латвії

У Ризі керівник Офісу Президента України Кирило Буданов зустрівся з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Прем’єр-міністром Андрісом Кулбергсом і міністром оборони Райвісом Мелнісом.

Під час зустрічі з Президентом Кирило Буданов подякував за постійну та послідовну підтримку України. Обговорили безпекову ситуацію в нашій країні та регіоні загалом, латвійсько-українську співпрацю в галузі оборони та підтримку інтеграції України до Європейського Союзу з боку Латвії. Також ішлося про дипломатичні зусилля для досягнення миру.

«Латвія і надалі рішуче підтримуватиме Україну як політично, так і практично», – наголосив Едгарс Рінкевичс.

Кирило Буданов та Андріс Кулбергс говорили про економічну та оборонну співпрацю між Україною та Латвією. Зокрема, ішлося про розширення партнерства між оборонними індустріями та важливість пришвидшення передачі енергетичного обладнання перед початком зими.

Кирило Буданов назвав символічним те, що ця зустріч відбулася в автомузеї, який створив батько Андріса Кулбергса. У колекції, зокрема, зібрані автомобілі Сталіна, Хрущова та розбитий Rolls-Royce Брежнєва.

«Старий генсек просто не впорався з керуванням, а радянська система так і не змогла відновити автомобіль через технологічну відсталість і дефіцит ресурсу. Будь-яка імперія, що будується на ілюзіях та агресії, закінчує однаково: розбита, без запчастин і майбутнього. Працюємо далі», – зазначив керівника Офісу Президента.

Під час зустрічі з Райвісом Мелнісом ішлося про безпекову ситуацію, продовження оборонної допомоги та поглиблення співпраці в оборонній промисловості.

«Латвія залишається непохитною у своїй підтримці України, надаючи продукцію власного оборонного виробництва, тоді як бойовий досвід України робить значний внесок у зміцнення Національних збройних сил Латвії», – наголосив міністр оборони Латвії.