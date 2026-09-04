В Осло Президент обговорив із керівниками оборонних компаній реалізацію антибалістичної програми FREYJA

Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло провів зустріч із керівництвом оборонних компаній країн-партнерів.

На зустрічі були присутні керівники FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener, Leonardo. Також у ній узяли участь міністри оборони, закордонних справ та фінансів Норвегії.

Головна тема обговорення – робота над антибалістичною програмою FREYJA. Під час зустрічі українська сторона презентувала досягнуті результати й скоординувала наступні кроки для реалізації цієї ініціативи. Зокрема, узгодили те, що потрібно зробити в найближчі кілька місяців на рівні лідерів держав-партнерів та оборонних компаній.

Володимир Зеленський наголосив: Україна спроможна створити та виробити ракету-перехоплювач й пускову установку, і важливо, що партнери готові робити необхідні внески в цю програму. Наша країна розраховує на перші практичні результати.

Крім того, Президент обговорив із представниками оборонних компаній потреби України в посиленні протиповітряної оборони, що зараз є надважливим питанням для нашої держави.

Перша зустріч, присвячена реалізації антибалістичної програми FREYJA, відбулася в Парижі 13 липня цього року. У ній узяли участь глави держав та урядів, міністри оборони, радники з питань національної безпеки та керівники оборонних компаній. За підсумками зустрічі лідери підписали Спільну декларацію про створення Інтегрованої Антибалістичної коаліції. Засновниками Коаліції є Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що FREYJA може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист від повітряних загроз. Глава держави в серпні поставив завдання, щоб на рубежі 2026–2027 років були конкретні результати.