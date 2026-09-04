Президент України й Прем’єр-міністр Норвегії обговорили посилення української ППО та підготовку до зими

В Осло Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку зі смертю Його Величності Короля Норвегії Гаральда V. Президент зазначив, що для нього важливо бути присутнім на церемонії прощання 9 вересня, бо Україна дуже цінує всю підтримку з боку королівської родини та всього Норвезького народу.

Передусім під час зустрічі говорили про посилення української ППО. Володимир Зеленський поінформував про наші потреби в ракетах-перехоплювачах, насамперед для систем «Петріот». Україна розраховує на підтримку з боку Норвегії, зокрема через механізм PURL, де ця країна є лідером за внесками. Крім того, важлива й подальша робота над антибалістичною програмою FREYJA. Лідери обговорили попередні результати та узгодили подальшу роботу.

Детально йшлося й про підготовку України до проходження зими. Минулого року Норвегія надала значну енергетичну допомогу Україні. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили потреби України та можливості Норвегії надати необхідну підтримку й цього року.

Президент України і Прем’єр-міністр Норвегії також скоординували дипломатичні кроки на найближчий час.