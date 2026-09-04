Президент привітав захисників із Днем воєнної розвідки та відзначив їх державними нагородами

У День воєнної розвідки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими розвідниками, привітав їх зі святом і відзначив державними нагородами.

Глава держави подякував розвідникам за інформацію, яка допомагає ухвалювати необхідні рішення, будувати дипломатію та планувати важливі операції, які відчуває Росія.

«Історія ваша – це захист нашої держави, участь розвідників у ключових битвах цієї війни. Я хочу подякувати вам за захист столиці разом з усіма Силами оборони та безпеки України в першій ключовій битві повномасштабної війни за нашу столицю. Я дякую за операцію зі звільнення Зміїного – це результат багато в чому ваш, і Військово-Морських Сил, і нашої армії, безумовно. Перша така масштабна перемога України в Чорному морі в цій війні», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував українським розвідникам і за сміливі операції на фронті, допомогу нашій армії та всім іншим складовим Сил оборони та безпеки України.

Глава держави наголосив, що українці, які захищають нашу країну, стали одне одному справжніми побратимами, і важливо цінувати внесок усіх складових Сил оборони та безпеки України в захист нашої держави.

«Всі складові так чи інакше користувались інформацією, яку здобувала саме воєнна розвідка. Так чи інакше наші воїни в різних складових Сил оборони та безпеки України воювали й воюють поруч щодня – пліч-о-пліч. І саме так має бути й надалі. Братерство всередині кожної складової Сил оборони та безпеки України – елемент єдності всього нашого суспільства. Українці виграють, коли підтримують одне одного. Я дякую за саме такий підхід і таку бойову й розвідувальну роботу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент побажав розвідникам подальших результатів у захисті України від Росії.

«Хай завжди за ім’ям вашої організації буде саме історія сміливих, по-хорошому зухвалих і завжди ефективних – заради України – воїнів, аналітиків, здобувачів важливої для нашої держави інформації. І хай завжди ваш внесок у єдність України буде відчутним», – наголосив Глава держави.

Президент закликав памʼятати кожного й кожну, хто віддав своє життя за Україну. Пам’ять полеглих українських розвідників ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» І–ІІІ ступенів, Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» й «Захиснику Вітчизни».