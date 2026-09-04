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Україна готова дотримуватися режиму припинення повітряних ударів щодо міст, задіяних у переговорному процесі – Володимир Зеленський під час розмови з представниками Президента США

5 вересня 2026 року - 17:49

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, які сьогодні вже почали роботу з російською стороною.

«З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватися режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні в перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватися від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву», – зазначив Глава держави.

Президент повідомив, що сьогодні також були доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, динаміки загроз у повітряному просторі України, наших кроків і активних оборонних операцій. Володимир Зеленський подякував кожному воїну за ефективний захист позицій України.

Глава держави наголосив, що на дипломатичному треку дії України мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними. Уже затверджений план дипломатичних заходів на завтра, 6 вересня, в Києві за участю американської команди. Українська сторона чекає на Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера та готова до змістовної розмови.

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