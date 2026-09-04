Розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві: підтвердження від них є – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Головне за цей день. Провів Ставку. Ми працюємо з виробниками зброї, щоб було рішення проти реактивних «шахедів» та інших засобів, які росіяни застосовують проти наших людей. Завдання непросте, але вже є прототипи, і треба якнайшвидше забезпечити ефективне застосування та необхідну кількість у виробництві. Я дякую всім українським інженерам, усім розробникам, усім виробникам, які пропонують ефективні рішення та забезпечують виробництво. Потрібні швидкісні перехоплювачі, які працюватимуть достатньо ефективно. Російські плани по застосуванню зброї направлені саме на терор проти людей і життя. Це спроби виснажити цивільне життя, ударити по економіці. Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу «Кока-коли», вже «Кока-кола» в них такий ворог, що вони його спалюють своїми «шахедами». Чіткий російський сигнал Америці – росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство. Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику. Де б не ховалися російські злочинці, їх знайдуть, і сьогодні є чергове підтвердження цього факту – підтвердження на території Саратовського регіону. Також важливо, що авіакомпанії, які використовують російський повітряний простір, продовжують звертати увагу на реальну ситуацію, на реальну небезпеку. Сьогодні є нові сигнали від авіакомпаній щодо цього, і ми підтверджуємо, що російське небо через російську ж війну стало простором для дронів, а не цивільних літаків. Дрони – це конкретна реальність, на відміну від слів російських посадовців, які намагаються заспокоювати авіакомпанії. Краще дбати про безпеку й берегти життя. Хочу відзначити нашу бойову авіацію: зараз саме наші літаки роблять максимум для збиття російських реактивних «шахедів», особливо реактивних. Повітряним Силам ЗСУ та нашим дипломатам завдання – масштабувати можливості нашої бойової авіації. Ми будемо говорити з партнерами – з тими, хто давав обіцянки на постачання в Україну бойових літаків та відповідну спільну роботу по обслуговуванню техніки, але ще не виконав свої обов’язки, наші домовленості. Потрібні результати.

Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками Президента Америки. Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них у Москві та в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була й надалі активною. Готові до зустрічей із ними в Україні – на рівні, змістовно. Сьогодні говорив і з представником Індії – Україну відвідав міністр закордонних справ Індії. Саме такі сильні країни можуть додати можливостей дипломатії. Позиція Індії чітка: має бути закінчення війни, а не намагання Путіна зробити цю війну безкінечною. Ми обговорили з паном міністром, що для цього потрібно. У тому числі з точки зору безпеки продовольчого експорту в Чорному морі, яке страждає через російську війну. Треба діяти, і не тільки заявами, і не тільки переконаннями, але й необхідними економічними інструментами, які мають вплив на агресора. Готуємо відповідні зустрічі на вересень – так, щоб у Росії відчувались економічні наслідки.

І ще одне.

Я говорив із Генеральним прокурором Русланом Кравченком по ситуації між Службою безпеки України та ГУР МО. Вже є дві підозри учасникам – тим, хто причетний до стрілянини: співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Перевіряються і всі інші обставини того, що сталося, – від першого дня всієї цієї історії. Важливо, щоб правда була. І щоб повторення таких ситуацій не було. Тому щодо керівників цих двох органів – СБУ та ГУР – буде надана оцінка за результатами службового розслідування. І вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути.

Я дякую всім, хто захищає Україну, українців, хто дбає про життя.

Слава Україні!