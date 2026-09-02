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Регіональна співпраця та відновлення України: Президент зустрівся з головою женералітату Каталонії та мером Барселони

3 вересня 2026 року - 19:42

Регіональна співпраця та відновлення України: Президент зустрівся з головою женералітату Каталонії та мером Барселони

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою женералітату Каталонії Сальвадором Іллею та мером Барселони Жауме Кольбоні. Це перший візит глави уряду Каталонії до України.

Володимир Зеленський подякував за постійну й незмінну підтримку України та українців.

«Ми дуже вдячні за все, що було зроблено з вашого боку, за підтримку України із самого початку російської агресії. Ми вдячні за військову та гуманітарну підтримку. Ми, звичайно, вдячні за те, що ви приймаєте наших людей. Ми ніколи про це не забуваємо», – сказав Глава держави.

Голова женералітату Каталонії і мер Барселони розповіли, що майже ніколи не їдуть з візитами разом, але ця поїздка – виняток, щоб підкреслити повну підтримку України з боку Барселони, Каталонії, а також уряду Іспанії.

«Ми вважаємо, що Україна має якомога швидше стати частиною Європейського Союзу, повноправним членом, і ми також вважаємо, як і уряд Іспанії, що російські активи у Європі мають бути використані для підтримки та фінансування відбудови й оборони України», – акцентував Сальвадор Ілля.

Голова женералітату Каталонії наголосив, що головна мета їхнього візиту – налагодити міжрегіональну співпрацю. Сьогодні Каталонія підписала меморандуми одразу з трьома українськими регіонами: Запоріжжям, Дніпровщиною та Львівщиною. Глава держави подякував за допомогу.

«Іноді пряма підтримка регіонів є важливішою, тому що люди з регіону зосереджуються на тому чи іншому виклику. Війна – це великий виклик для наших громад, і їм потрібна підтримка, і дуже конкретна підтримка. Вітаю вас з ухваленням такого рішення», – зазначив Президент.

Мер Барселони Жауме Кольбоні також поінформував про партнерство між столицею Каталонії і столицею України, зокрема в логістичній підтримці та гуманітарній співпраці. Також він запевнив у підтримці відбудови України.

«Ваша боротьба – це наша боротьба, ваші кордони – це наші кордони, а свобода народу України, свобода киян – це наша свобода зрештою, тому що ми хочемо, щоб наші люди в нашій країні та нашому місті дуже добре знали, що це вирішально для перемоги в цій війні. Дуже важливо бути на боці України», – сказав Жауме Кольбоні.

Крім того, обговорили енергетичну співпрацю та виклики, які стоять перед Україною під час підготовки до зими.

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