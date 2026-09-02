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Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Індії зусилля для досягнення миру, безпекові питання та двосторонню співпрацю

3 вересня 2026 року - 18:15

Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Індії зусилля для досягнення миру, безпекові питання та двосторонню співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Це перший в історії двосторонніх відносин окремий візит голови МЗС Індії до України. Раніше Субраманьям Джайшанкар приїжджав лише у складі делегації з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді 23 серпня 2024 року.

«Ми вдячні Індії за бажання закінчити цю несправедливу війну – війну Росії проти України. Цей час точно не має бути часом війни. Потрібен мир. Це чітка позиція Індії», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що під час перебування міністра в Києві Росія вкотре запускала свої реактивні «шахеди», та завдяки українській бойовій авіації, що збиває більшість таких дронів, делегація була в безпеці. Україна сподівається, що інші сильні держави світу також займатимуть чітку позицію: потрібен кінець війни та надійний мир.

Субраманьям Джайшанкар переказав Президентові України вітання і найкращі побажання від Прем’єр-міністра Індії.

«Звичайно, занепокоєння щодо цієї війни є тим, що хвилює всіх у світі. Я думаю, що в міжнародної спільноти є велике бажання досягти миру», – зазначив міністр.

Володимир Зеленський поінформував про дипломатичні зусилля України, зокрема відповідні контакти зі Сполученими Штатами Америки. Україна розраховує, що найближчим часом буде можливість провести зустріч з американською стороною і це принесе результати для якнайшвидшого завершення війни.

Серед інших важливих питань обговорення – двосторонні торговельно-економічні відносини. Між Україною та Індією вже є значний рівень товарообігу – на сьогодні він становить 2,6 мільярда доларів і має потенціал до зростання. Обговорили можливості розвивати співпрацю, зокрема в аграрному секторі, сфері продовольчої безпеки, промисловості та інших напрямах.

Крім того, ішлося про ситуацію в Чорному морі, передусім про наявні загрози цивільному судноплавству. Міністр закордонних справ Індії зазначив, що внаслідок атак на кораблі гинуть, зокрема, індійські моряки, і оскільки його країна є однією з найбільших морських держав, то для неї безпека судноплавства – дуже важливе питання.

«Ми погоджуємося, що абсолютно неприпустимо блокувати постачання продовольства до тих регіонів, де це дуже чутливо й люди залежать від відповідних морських шляхів. Російські дії, направлені на блокування наших портів, нашого продовольчого коридору й нашого постачання, дійсно вносять великий деструктив у глобальні відносини. Треба працювати всім разом, щоб гарантувати безпеку», – наголосив Володимир Зеленський.

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