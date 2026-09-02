Президент обговорив із представниками бізнесу роботу в умовах постійної загрози російських ударів і підтримку з боку держави

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками українського бізнесу – роздрібних торговельних мереж. Серед них власники, керівники й директори найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів.

Глава держави наголосив, що важливо систематично комунікувати з представниками бізнесу, який постраждав від російських ударів, щоб якомога швидше долати всі актуальні виклики.

«Отримав сигнали, що нам потрібно поспілкуватися з логістикою, з представниками відповідного бізнесу через удари, які відбуваються. Я думаю, що це правильно й позитивно – почути одне одного. Ми розуміємо, що відбувається і в чому суть нової тактики застосування далекобійної зброї з боку Російської Федерації по території нашої держави. Я думаю, що вам також буде корисно це розуміти», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент запропонував регулярно проводити селекторні наради з представниками бізнесу за участю урядовців. Також щотижня фіксуватимуться потреби бізнесу й розв’язуватимуться питання, які виникають, зокрема, в оновленні рішень і регуляцій, необхідній зміні алгоритмів заради нормального постачання в міста й громади.

Передусім ішлося про те, як держава може підтримати логістично важливі бізнеси в умовах російських ударів. Міністри фінансів та економіки разом із Національним банком і командою Офісу Президента найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу. Міністерство закордонних справ повинне допомогти з необхідними домовленостями з партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні та необхідної економічної активності. Відповідні завдання визначені.

За пропозицією бізнесу в Міністерстві економіки та довкілля буде створено окремий центр, який прийматиме оперативну інформацію про проблеми бізнесу.

Також бізнес озвучив пропозицію щодо створення митних складів на територіях прикордонних європейських країн-партнерів для зберігання товару, який завозитимуть в Україну. Крім того, для допомоги бізнесу планують спростити процедуру передання в оренду складських приміщень комунальної та державної форм власності й сформувати чіткий перелік логістичних хабів.

Секретар РНБО Ігор Клименко зауважив, що Міністерство оборони, Міністерство економіки та довкілля мають опрацювати захист критично важливих для економіки логістичних хабів і бронювання водіїв логістичних центрів.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко зазначив, що уряд планує розширити дію програми пільгового кредитування для великих підприємств, що постраждали, оскільки на сьогодні великі ритейл-компанії не потрапляють під її умови.

Представники бізнесу також озвучили проблеми, з якими вони стикаються через російські удари та постійні повітряні загрози. Зокрема, обговорили умови роботи під час тривоги. Серед іншого йшлося про новий підхід до оповіщень, який сьогодні напрацював уряд разом із військовими та представниками ДСНС України.

Окрему увагу приділили дерегуляції відновлення розподільчих комплексів, а також нестачі робочої сили в межах децентралізації складів та ускладнення логістики. Бізнес має напрацювати відповідні пропозиції для розгляду на наступних зустрічах.

«Дякую всім, хто продовжує працювати в Україні, підтримує людей і тримає економіку попри всі ризики й постійні російські атаки. Дякую всім, хто дбає про життя і людей!» – зазначив Володимир Зеленський.

Представники бізнесу подякували Президенту за увагу до всіх проблемних питань.