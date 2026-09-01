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Олена Зеленська та американський філантроп Говард Баффет відвідали новий молодіжний простір «12–21» в Одесі

2 вересня 2026 року - 19:20

Олена Зеленська та американський філантроп Говард Баффет відвідали новий молодіжний простір «12–21» в Одесі

Перша леді України Олена Зеленська разом із американським філантропом Говардом Баффетом відвідали новий молодіжний простір «12–21» в Одесі. Це вже пʼятий простір мережі «12–21» та четвертий, створений у співпраці Фундації Олени Зеленської та Говарда Баффета.

Олена Зеленська та Говард Баффет ознайомилися з роботою одеського осередку та поспілкувалися з командою про те, як він допомагає підліткам розкриватися, знаходити друзів і отримувати фахову допомогу. Зокрема, оглянули укриття, яке дає можливість не переривати роботу психологів, тренінги та командні зустрічі навіть під час тривалих повітряних тривог.

За 8 місяців роботи мережа об’єднала понад 1800 відвідувачів. Команда провела більше 900 групових подій та майже 800 індивідуальних консультацій і підтримувальних розмов.

«Коли ми запускали цей проєкт, то припускали, що точкою входу для вибудовування довіри стане дозвілля, а вже згодом підлітки наважуватимуться на психологічні консультації. Проте реальність довела: сучасна українська молодь свідомо приходить саме по психосоціальну підтримку, фахові поради менторів і щирий діалог. Це надихає, адже свідчить про подолання стигми навколо теми ментального здоров'я. Наше спільне завдання з партнерами – бути поруч і вчасно надати їм цю точку опори», – наголосила Олена Зеленська.

Під час зустрічі команда «12–21» презентувала стратегію розвитку мережі, в якому зʼявився новий напрям – розвиток культури волонтерства.

До кінця року заплановане відкриття нової локації мережі – у Кропивницькому, де зараз тривають підготовчі роботи. Наступного року Фундація планує продовжити масштабування мережі, зокрема у Києві.

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