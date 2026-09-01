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Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили російську атаку в Лейпцигу та допомогу для захисту життів в Україні

2 вересня 2026 року - 15:55

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили російську атаку в Лейпцигу та допомогу для захисту життів в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Лідери обговорили російську атаку на аеродром у Лейпцигу.

«Це чергова російська ескалація, і важливо, що Німеччина відреагувала. Фрідріх поінформував про вжиті заходи. Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині», – сказав Глава держави.

Ішлося про роботу команд, які вже фіналізують текст Drone Deal. Це додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні. Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про зміст угоди й можливу дату для її підписання. Лідери також домовилися про особисту зустріч.

Президент подякував Фрідріху Мерцу за надійну німецьку підтримку та лідерство в захисті життів українців та українок. Цього місяця будуть нові пакети ППО з Німеччини.

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