Україна завжди з глибокою вдячністю пам'ятатиме підтримку Його Величності – Президент у резиденції посла Норвегії зробив запис у книзі співчуття

Президент України Володимир Зеленський у резиденції Посла Норвегії в Україні зробив запис у книзі, у якому від імені України висловив співчуття у зв’язку зі смертю Короля Норвегії Гаральда V.

Глава держави зазначив, що Його Величність протягом свого правління заслужив найглибшу повагу та прихильність Норвезького народу й захоплення далеко за межами Норвегії.

«Україна завжди з глибокою вдячністю пам'ятатиме непохитну підтримку Його Величності та щиру солідарність з Українським народом у найпохмуріші дні російської агресії. Його моральне лідерство та співчуття були джерелом сили й залишатимуться невід'ємною частиною дружби між нашими двома народами», – написав Володимир Зеленський.

Президент мав аудієнцію в Короля Гаральда V, а також у членів королівської родини – Королеви Соні, Кронпринца Гокона та Кронпринцеси Метте-Маріт 13 грудня 2023 року під час офіційного візиту до Норвегії. Глава держави також зустрічався з Кронпринцом Гоконом, який 1 вересня став новим Королем Норвегії Гоконом VIII, 20 травня торік і 15 квітня цього року. За весь цей час Україна вибудувала міцні відносини з королівською родиною. Наша країна завжди буде вдячна за всю підтримку й допомогу.

З початку повномасштабного російського вторгнення Норвегія надала Україні допомогу на 22,5 мільярда доларів і вже анонсувала понад 9 мільярдів доларів на 2027 рік. Саме ця країна також є лідером за внесками серед держав – учасниць PURL. Загалом Норвегія надала понад 1,3 мільярда доларів на цю ініціативу.