В Офісі Президента обговорили реалізацію запропонованих Главою держави змін до ветеранської політики

Під головуванням керівника Офісу Президента України Кирила Буданова відбулося засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти.

Двадцять другого серпня під час IX Міжнародного ветеранського форуму Глава держави визначив ключові завдання щодо ветеранської політики. Серед них – необхідність перегляду законодавства та формування сучасної системи, орієнтованої безпосередньо на ветеранів, ветеранок і членів їхніх сімей, забезпечення реальної змістовної підтримки, спрощення доступу до послуг, цифровізація процесів і підвищення ефективності роботи державних і місцевих інституцій.

Для Міністерства у справах ветеранів України пріоритетними є чотири взаємопов’язані напрями: медична допомога, реабілітація та протезування; реформа системи фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб; реформа системи ветеранських просторів; санаторно-курортне лікування та оздоровлення ветеранів.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що на 2027 рік у бюджет планують закласти близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів, яких станом на зараз більш ніж 1,5 мільйона. Сергій Корецький запропонував визначити відповідального за координацію всіх пріоритетів ветеранської політики й запевнив, що Кабінет Міністрів готовий сприяти розв’язанню всіх проблемних питань.

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів про роботу над переходом від моделі супроводу ветеранів до єдиного маршруту ветерана, який охоплюватиме питання від звільнення з військової служби до отримання всього комплексу необхідних послуг.

Кирило Буданов зазначив, що важливо системно інформувати суспільство щодо впровадження змін, щоб усі ветерани знали про доступні для них можливості.

Одне з головних питань – реалізація закону щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів і колишніх військовополонених на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Зокрема, щоб ветерани отримували необхідну медичну, реабілітаційну та протезну допомогу за чітким маршрутом, без повторного проходження одних і тих самих процедур і бюрократичних бар’єрів.

Ще один важливий пріоритет – реформа системи ветеранських просторів. Вони насамперед мають відповідати реальним потребам ветеранів і тих громад, де вони проживають.