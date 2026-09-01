Російське небо де-факто буде закриватися: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо – звернення Президента

Шановні українці, українки, всі у світі, хто хоче завершення цієї війни!

Ви всі бачите, що росіяни змінили тактику своїх ударів по Україні й із серпня тероризують наших людей, наші міста, наші села значно більше. Сьогодні, 1 вересня, коли мільйони дітей у різних країнах спокійно йдуть до школи, тут, в Україні, мільйони дітей, на жаль, змушені йти в укриття і там навчатися, там чекати, коли російські атаки припиняться. Весь день повітряні тривоги, весь день «шахеди».

Вночі знов був удар російської балістики по Києву й численні удари дронів по інших наших містах. По звичайних людях, по звичайному життю. Росія намагається знищити нашу енергетику, нашу інфраструктуру. Сьогодні російські ракети вдарили по ще одному залізничному депо – по місцю, де точно не було ніякої військової техніки і яке не впливає на війну. Це суто російський терор проти цивільних.

Від початку цієї повномасштабної агресії Росія намагалася заблокувати наші порти, і через російські удари по Україні в нас закрите небо для цивільної авіації. Постійно під ударами росіян – наші дороги, наша залізниця, наші університети, наші підприємства, навіть школи та церкви для росіян – це мішені. Усе, що є тут, в Україні. Ми не обирали війну, і ми точно не хотіли цієї ескалації. Це виключно бажання Росії, бажання Путіна затягувати війну та збільшувати масштаб ударів. Саме російська агресія зробила небо України та Європи і навіть самої Росії небезпечним. Перші ракети, перші дрони полетіли саме з Росії, перетнули кордон нашої держави саме з повітряного простору Росії.

Ця ескалація не може й не буде залишатися тільки на території України. Цілком природно й справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема в російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно й справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російські удари. І ми користуємося своїм правом на самооборону – завдаємо ударів по російських військових цілях і тій частині економіки, яка працює на війну. Це наш захист.

Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони в небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватися: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо. Ми в Україні не хочемо втрати невинних життів. Тому попереджаємо партнерів: у небі Росії закінчилися безпечні моменти. Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють у Москві. Кожен із них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце.

Але Україна – країна миру. І ми справді поважаємо те, що наші партнери хочуть допомогти із закінченням цієї війни. І кожну таку спробу ми підтримуємо. Коли до нас звертались американці з проханням зробити паузу в ударах по Москві та Петербургу на 25, 26 й 27 серпня, ми витримали цю паузу. Ударів не було. Були удари по Україні. Коли до нас звернулась інша світова держава з проханням встановити паузу в ударах на визначений час щодо напрямку Владивостока – ми й це забезпечимо. Зараз готуються нові зустрічі в Москві – ми це врахуємо. Завжди підтримуємо кожен крок на мир, на те, щоб Росія не зробила цю війну безкінечною. Потрібен кінець війни, і лідери правильно кажуть це Путіну. Тому заради дипломатії, заради перемовин – коли партнери до нас будуть звертатися щодо цього – ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки. Безпека в небо Росії повернеться. Повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. Небо над Росією зараз для дронів. Не для цивільної авіації. Поки триває війна. Важливо, щоб світ сприяв її завершенню.

Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!