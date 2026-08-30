Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом із партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні була доповідь Головнокомандувача, і також Служби безпеки України щодо українських дипстрайків у відповідь на російські обстріли. Ми готуємо наші кроки, нові кроки. Ми детально говорили з Прем’єр-міністром України та дипломатичною командою про заходи у вересні. Багато всього заплановано, і всі зустрічі, всі наші перемовини мають відчуватися тут, в Україні, і в наших оборонних спроможностях, і додатковими енергетичними пакетами для України. На політичному рівні з лідерами ми вже маємо цілком конкретні домовленості, і треба це виконати на рівнях між міністерствами наших країн, між підприємствами. Це стосується Канади, стосується Євросоюзу, Британії, Норвегії, Сполучених Штатів. Є в нас вагомі домовленості з Францією, є з Британією, і є з Німеччиною, з іншими нашими ключовими партнерами. Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично. У кожного міністерства повинен бути звіт щодо цього, і це також стосується державних компаній, перш за все енергетичних компаній. Перед зимою підтримку треба мобілізувати максимально. Сьогодні також є рішення РНБО по планах стійкості областей і громад. Абсолютно чітко РНБО аналізує, які завдання якими регіонами й містами не виконуються вчасно, і по кожному такому напрямку є чіткі вимоги РНБО, що повинно бути зроблене.

Щойно говорили з представниками Президента Америки – зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вони готуються до зустрічей та відповідної комунікації з російською стороною. Та до візиту в Україну. Ми обговорили наші позиції. Я поінформував Стіва й Джареда по зміні в ситуації тут, в Україні, – на фронті та з російськими атаками. Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний у Москві, у Путіна, – настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок – і наших, і партнерів, – усі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть уже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би із зупинкою війни по лінії зіткнення. Ми побачимо, що вдасться представникам Президента Америки. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом із партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру. Я хочу подякувати всім, хто з Україною! Я дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!