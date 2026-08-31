Президент поспілкувався з учнями в одній зі шкіл на Київщині та привітав їх із початком нового навчального року

У День знань Президент України Володимир Зеленський в одній зі шкіл на Київщині привітав учнів із початком нового навчального року.

Глава держави поспілкувався зі школярами та керівництвом закладу освіти.

«Я вітаю з 1 Вересня наших першачків, сміливих абсолютно, і батьків, і всіх школярів, нашу незламну державу. Дуже важливо, що діти пішли в школу, дуже важливо, що багато всього підготовлено», – сказав Президент.

Через російську повітряну атаку вчителям довелося проводити перші уроки в укритті. Зокрема, і всеукраїнський урок «Мова гідності: бачити людину за словами» для учнів 1–4 класів. Володимир Зеленський разом із дітьми розв’язав завдання квесту й побажав школярам вдалого навчального року.

«Навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти – це діти. А “рускіє” роблять дітей учасниками війни. Вони це роблять, робили, на жаль, і будуть робити до тих пір, поки не поставити їх на місце», – зазначив Глава держави.

Також Президент дав коментар журналістам телемарафону «Єдині новини», у якому наголосив, що протягом цих двох тижнів росіяни бʼють по інфраструктурі, зокрема й для того, щоб зірвати початок навчального року. Водночас більшість партнерів у цей час перебуває у відпустках і фактично не реагує на ці постійні російські обстріли.

«Я вважаю, що якщо б давали сигнали міжнародні, то і 1 вересня… “Рускіє”, окрім наших Збройних Сил, потрошки бояться, коли гучно звучить дипломатія. Це дуже неприємно, що хтось відпочиває, а хтось бореться за життя», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував батькам, які попри тривоги та російські атаки залишаються на батьківщині та разом з учителями докладають зусиль, щоб наші діти навчалися вдома, в Україні.

«Я не дуже люблю казати “соціалізація”, тому що до дітей хочеться говорити, що вони так товаришують, що серед своїх, серед таких самих веселих, дуже швидких. Приємно, що вони в діалозі, що в них усе є. Безумовно, дуже хочеться, щоб ми ці школи не будували заради того, щоб просто будувати. Дуже хочеться, щоб цією інфраструктурою діти могли користуватися», – додав Глава держави.

Президенту також продемонстрували виставку зі світлинами школи, яку росіяни зруйнували в березні 2022 року. Відновити її вдалося лише восени торік. Крім укриття, у школі забезпечено енергонезалежність на випадок відімкнення електропостачання, створено сучасні навчальні простори та спортивну інфраструктуру, а також оновлено їдальню. Харчування забезпечене в межах реформи, що реалізується під патронатом першої леді Олени Зеленської, і передбачає безоплатні гарячі обіди для всіх учнів. Глава держави подякував працівникам їдальні та колективу школи за роботу.

«У дітей повинно бути все. Я дуже радий, що сучасний харчоблок, що в дітей є все. Немає головного – миру. Це правда. Ми, безумовно, зробимо все, щоб це сталося», – сказав Володимир Зеленський.