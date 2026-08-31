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Володимир Зеленський і представники команди Президента США обговорили деталі їхнього візиту до України

31 серпня 2026 року - 19:17

Володимир Зеленський і представники команди Президента США обговорили деталі їхнього візиту до України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками команди Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Діалог між переговорними командами Сполучених Штатів та України триває постійно, і зараз ідеться про визначення дати візиту Стівена Віткоффа й Джареда Кушнера в Україну.

«Ця поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень до миру», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії незначні та досягаються ціною величезних втрат, а також про російські повітряні удари.

«Стів і Джаред знають багато деталей. Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую Президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням», – наголосив Глава держави.

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