Президент ушанував пам’ять полеглих українських воїнів

У День пам’яті захисників України Президент Володимир Зеленський разом із вищим військовим керівництвом країни вшанував подвиг українських воїнів і поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників і захисниць України в російсько-українській війні.

«Ми бережемо пам’ять про кожне ім’я, про кожну історію, про кожного героя, які тепер є частиною великої історії нашої держави. Ми цінуємо подвиг кожного й кожної. Вічна пам’ять полеглим воїнам. Вічна вдячність», – зазначив Володимир Зеленський у соціальних мережах.

Хвилиною мовчання пам’ять загиблих воїнів разом із Главою держави вшанували міністр оборони Євгеній Хмара, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, начальник Генерального штабу ЗСУ Ігор Скибюк, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, секретар РНБО Ігор Клименко, голова СЗР Рустем Умєров та керівник ГУР Олег Іващенко.