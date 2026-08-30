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Президент ушанував пам’ять полеглих українських воїнів

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У День пам’яті захисників України Президент вручив державні нагороди воїнам і рідним загиблих героїв
У День пам’яті захисників України Президент вручив державні нагороди воїнам і рідним загиблих героїв

29 серпня 2026 року - 17:39

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Президент ушанував пам’ять полеглих українських воїнів

29 серпня 2026 року - 17:45

Президент ушанував пам’ять полеглих українських воїнів

У День пам’яті захисників України Президент Володимир Зеленський разом із вищим військовим керівництвом країни вшанував подвиг українських воїнів і поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників і захисниць України в російсько-українській війні.

«Ми бережемо пам’ять про кожне ім’я, про кожну історію, про кожного героя, які тепер є частиною великої історії нашої держави. Ми цінуємо подвиг кожного й кожної. Вічна пам’ять полеглим воїнам. Вічна вдячність», – зазначив Володимир Зеленський у соціальних мережах.

Хвилиною мовчання пам’ять загиблих воїнів разом із Главою держави вшанували міністр оборони Євгеній Хмара, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, начальник Генерального штабу ЗСУ Ігор Скибюк, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, секретар РНБО Ігор Клименко, голова СЗР Рустем Умєров та керівник ГУР Олег Іващенко.

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У День пам’яті захисників України Президент вручив державні нагороди воїнам і рідним загиблих героїв

29 серпня 2026 року - 17:39
У День пам’яті загиблих захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнам та рідним загиблих військових, 29 серпня 2026 року.
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