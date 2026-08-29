Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Від вечора вчора й сьогодні весь день доповіді по ситуації на Київщині – село Мила Бучанського району, де після російського удару почалася детонація. Жахлива ситуація і жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Багато руйнувань, і станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття всім рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитися. Десятки людей постраждали, і серед них місцеві та рятувальники. Прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару й пожежі та щоб допомогти людям. Є кримінальне провадження. Повинне бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили вже з Генеральним прокурором, з МВС, із СБУ, з Головкомом – усе, що необхідно для розслідування, у них є. Я хочу окремо подякувати кожному, хто на місці там і в інших місцях російських влучань усе робить для допомоги, для порятунку людей. Важливо, що завжди є швидка й дуже фахова реакція рятувальників ДСНС України, наших поліцейських, уряду й що громади максимально зібрані та в таких ситуаціях люди реально пліч-о-пліч. Буде Росії відповідь за все це, що вона робить. Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала війна, всі ці удари, всі ці абсолютно жахливі обставини.

Допомагайте, будь ласка, тим, хто поруч із вами й хто потребує підтримки.

Слава Україні!