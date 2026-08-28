Виступ Президента під час церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України»

Слава Україні!

Дорогі присутні, дорогі наші українці, українки!

Дорогі наші легенди!

Пані та панове!

Дорогі наші гості, пане Президенте, пані перша леді – Аларе, Сір'є. Дякуємо дуже, що ви сьогодні з нами, дуже дякуємо!

Найперше я вітаю всіх нас із першим днем нового року – нового року нашої Незалежності, нового року України.

Цей захід проходить 25 серпня, коли розпочався 36-й рік новітньої історії нашої держави. Кожен такий рік, рік дуже важливий, нам дається дуже непросто, ціною надзусиль, надзвичайної стійкості та сміливості. Дякуємо нашим воїнам! Дякуємо їм.

Це можливо завдяки нашим надзвичайним людям – українцям, українкам, усім, хто захищає, хто рятує, хто бореться, хто лікує, хто працює. І, звісно, завдяки всім, хто надихає українців жити. Надихає своїм мистецтвом, своїм словом, живописом, музикою, надихає своєю віддачею та хоробрістю. Все це про вас. Про всіх наших національних легенд України. Дякуємо вам.

За незмінною традицією, я хочу представити сьогодні кожного й кожну з них.

Він чемпіон захисту нашого неба. Символічно, що рівно десять років тому він закінчив виш імені Івана Кожедуба. І за цей час перевершив історичний рекорд Кожедуба в Другій світовій: він здійснив 450 бойових вильотів – найбільше в сучасній історії ЗСУ.

Він виконував надскладні завдання на гранично малих висотах проти колон ворога на Київщині, Херсонщині, на Східному нашому напрямку. На його рахунку багато знищеної бронетехніки ворога, артсистем, складів боєприпасів та живої сили окупанта. Повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. Герой України. Національна легенда української авіації та нашої оборони полковник Ростислав Лазаренко (Грім).

Він народився в листопаді 1945-го, незабаром після закінчення найстрашнішої в історії людства війни. Змалку бачив зруйновану й понівечену Україну й своє життя присвятив творенню прекрасного на своїй рідній землі. Важко знайти в Україні людину, яка б не бачила його робіт. Біля його скульптур і пам’ятників по всій країні роблять світлини, призначають побачення, призначають зустрічі. Всі знають його засновників Київської Русі та архангела Михаїла, а його Монумент Незалежності на Майдані був свідком і Революції Гідності, і багатьох-багатьох інших реально історичних подій для всіх нас, для нашої держави. Національна легенда української скульптури Анатолій Кущ.

Від неї Україна завжди дізнається головні новини. У грудні 91-го року мільйони наших громадян в ефірі радіо «Промінь» саме від неї почули: «Історичний референдум відбувся! І цифри вже справляють враження. У багатьох областях Акт проголошення незалежності України вже підтримали майже 90% наших людей!» За час її роботи Україна чула різні новини: про перемоги, про виклики й загрози, про переламні миті нашої історії. Були й новини інколи, на жаль, трагічні й були, звісно, світлі та дуже радісні новини, але їх об’єднувало завжди головне: кожне повідомлення суспільства робилося з відповідальністю, виваженістю кожного слова і з вірою, що попри все Україна точно зможе. Національна легенда української журналістики, нашого телебачення Алла Мазур.

Він один із лідерів легендарної, абсолютно легендарної команди, яка рівно 40 років тому підкорила футбольну Європу. За феноменальну швидкість світ називав його «Кульова блискавка». Своєю грою він довів: «Золотий м’яч» у руках українця – це не випадковість, це норма.Навесні 22-го року він долучився до ТрО рідної Одеси, його фото з автоматом у руках облетіли всі міжнародні ЗМІ, розповідаючи світові більше правди про цю несправедливу війну. Він регулярно відвідує наших українських воїнів, допомагає ЗСУ та благодійним центрам, великим нашим героям. Він сам є великий спортсмен, національна легенда українського футболу Ігор Бєланов.

Його вчителями були легендарні Борис Лятошинський і Мирослав Скорик. Музична комісія ЮНЕСКО назвала його Третю камерну симфонію одним із десяти найкращих творів світу. У його творчому доробку балети, фолькопера, реквієм, десятки прекрасних симфоній і музика до 70 кінофільмів. На жаль, за станом здоров’я він не може бути присутнім сьогодні з нами, тож я прошу у вас таких гучних оплесків, які він почує на рідному Закарпатті, де він перебуває саме зараз. Герой України, національна легенда нашої української музики Євген Станкович.

Він довів: не обов’язково народитися в Україні, щоб мати українське серце. Він та його команда були поруч з українцями, з нашими людьми в дуже складні моменти, у найважчі миті – я все це пам’ятаю, – коли це було дуже небезпечно, але вкрай потрібно людям. У заблокованих містах нашої держави, в Краматорську, це було в Херсоні, це було в Запоріжжі й багатьох інших куточках нашої України, де World Central Kitchen однією з перших допомагала нашим людям їжею, підтримкою. Мільйони порцій, які просто неможливо, абсолютно неможливо порахувати, але які точно неможливо забути, адже все це підтримувало й берегло життя, хто постраждав від Росії, усіх, хто залишався в прифронтових містах, усіх українців, від імені яких я кажу вам сьогодні: thank you so much, дуже дякуємо і обов’язково – gracias! Національна легенда України Хосе Андрес.

Його називають одним із найвпливовіших наших українських художників чотирьох останніх десятиліть. Що описують теоретики й куратори – який об'єднав навколо себе три покоління українських митців. Він змінює погляди на сучасне мистецтво. Здатен «розсунути межі картини», перетворюючи сприйняття живопису на тактильний і просторовий досвід. Його роботи зберігаються в багатьох музеях світу: Мюнхена, Відня, Нью-Джерсі, приватних колекціях у Європі та США, а також – і це дуже важливо – у рідних українських музеях Запоріжжя, Харкова, Ужгорода і, звісно, Києва. Національна легенда українського мистецтва Тіберій Сільваші.

Він та його команда одними з перших провели успішні евакуації поранених наших українських воїнів за допомогою НРК. На базі 1-го медичного батальйону він створив п’ять передових хірургічних груп, навчальний взвод інструкторів і разом із командою забезпечує медичне прикриття на території 150+ кілометрів активного фронту, поєднуючи безпілотну та медичну евакуацію. На їхньому рахунку багато успішних евакуацій, тисячі врятованих життів наших воїнів і допомога, яку отримали більш ніж 36 тисяч воїнів із пораненнями різного ступеня тяжкості. Національні легенди української військової медицини Асан Чарухов, Олександр Дзюба, Антін Рощін.

Він присвятив своє життя, аби українцям було світліше й було тепліше. Під його керівництвом було проведено надскладну операцію – це евакуація персоналу та обладнання з прифронтової Курахівської ТЕС. Під обстрілами, ризикуючи своїм життям, він зберіг життя людей. А переміщення й захист украй важливого обладнання згодом допомогло відновити роботу інших наших пошкоджених теплоелектростанцій України. Національна легенда української енергетики Анатолій Боричевський.

Він боровся за свободу України задовго до відновлення Незалежності. За свої переконання, дисидентську та правозахисну діяльність він заплатив 27 років у неволі. У тюрмах, таборах і на засланні він жодного разу не відмовився від ідеї нашої вільної України. І дочекався саме того омріяного дня – 24 серпня 1991 року. Автор Акта проголошення незалежності України. Він завжди ставив її – Україну – вище власних амбіцій і, беручи участь у перших президентських виборах, які проходили одночасно зі всеукраїнським референдумом, він завжди звертався до людей: «Неважливо, за якого кандидата ви проголосуєте 1 грудня, головне – оберіть Незалежність, оберіть Україну. Видатний державний діяч, Герой України, національна легенда України Левко Григорович Лук’яненко.

Вони створили власний неповторний стиль, поєднавши рок, блюз, фолк, головне – карпатський колорит, ну і наш український гумор. Їх неможливо сплутати ні з ким іншим. Їхній рок-н-рол на сто відсотків щирий, про Україну – без прикрас і без пафосу, саме так, як говорив у 90-ті про життя сам народ наш. Вони показували, що українське – це класно, драйвово й модно, задовго до інших. Голоси цілої епохи. Хіти, які заходять уже різним поколінням наших українців, українок. Уже невід’ємна частина нашої культури. Національні легенди української музики «Брати Гадюкіни».

Половину життя вона працювала медсестрою на нашій Харківщині. А у 2017-му одягла однострій і приєдналася до військового госпіталю Маріуполя. У медичних потягах вона допомагала більше 100 пораненим воїнам за рейс. І саме там за турботу й тепло вони

з любов'ю називали її словом, що згодом стане її позивним. «Мама». Під щільним вогнем ворожої ППО вона прорвалась на «Азовсталь». У бункерах комбінату в надважких умовах Мама з іншими медиками піклувалася про три сотні наших поранених. А далі було пекло Оленівки. Сорок один день карцеру за спілкування українською мовою, голод, допити, теракт. Вона витримала все це і, пройшовши реабілітацію, повернулась до боротьби. Поруч із нею в цій боротьбі – воїн і син Владислав. Національна легенда України Мама Надя – Надія Яріш.

Він був в Україні в перший день повномасштабної війни. Був з Україною всі ці дні й залишається з нами досі. Він провів багато заходів у Сполучених Штатах Америки, об’єднуючи довкола України весь Голлівуд і багатьох представників американської культури й мистецтва. Я пам’ятаю твої слова, друже, коли ти дарував свій Оскар: «Повернеш після вашої перемоги». Ми робимо все для цього, і я обов’язково тобі поверну Оскар, я впевнений у цьому! Пані та панове, Шон Пенн, національна легенда України. Він пропустив минулорічну церемонію «Оскара» тому, що був в Україні. Дякуємо, Шоне, thank you so much.

Пані та панове!

Дорогі українці, українки!

Наша цьогорічна «Національна легенда» підкреслює дуже важливу, ключову, фактично фундаментальну опору державності, підкреслює правду про нас, нашу історію, нашу боротьбу. Ця правда звучить просто: Україна була, Україна є, Україна буде.

Один із символів цього – наші національні легенди. Ті, хто творить для людей і здобуває славу Україні десятиліттями. Хто боровся за нашу державу, наших людей задовго до її офіційного відродження.

І всі ті, хто проявив свої найкращі, свої легендарні якості та чесноти в часи повномасштабної війни. Всі ви своєю роботою, талантом, своєю сміливістю, стійкістю, що демонструєте весь цей час, – ви доводите: Україна завжди легендарна.

Дякую вам! Дякую нашим воїнам і всім нашим людям, усім нашим друзям!

Слава Україні!