У Кишиневі відбулася тристороння зустріч президентів України, Молдови та Румунії

У Кишиневі відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, Президентки Молдови Маї Санду та Президента Румунії Нікушора Дана.

Глава держави подякував народам Молдови й Румунії за щиру підтримку України та українців під час цієї війни.

«Ви бачите, що Росія принесла в Україну й чим загрожує кожному із сусідів. Тільки за одну цю добу й тільки в Києві було вже – на даний момент – 11 повітряних тривог через “шахеди” й через балістичні ракети. У частині наших міст і громад тривоги, удари фактично щодня, постійно. Ми всі розуміємо, наскільки ненормальна Росія, і ми повинні одне одному допомагати, допомагати так, щоб будь-які загрози нашим народам мали гідну відповідь», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили спільну енергетичну роботу, інфраструктуру, яка об’єднує Україну, Молдову та Румунію і становить значну частину економічного потенціалу й національної безпеки наших країн.

«Важливо, щоб усе те, що справді може спрацювати на силу наших держав, дійсно спрацювало. І такі домовленості є між нами, між нашими урядами», – наголосив Президент України.

Глава держави зазначив, що Україна особливо цінує готовність співпрацювати, щоб експортні «Шляхи солідарності» в нашому регіоні працювали на повну попри російські спроби заблокувати наші порти й торгівлю через Чорне море.

«Ми з Молдовою та Румунією і в логістиці, і в енергетиці, і в багатьох інших сферах природні союзники, і важливо це розвивати. Це те, що посилює всіх нас», – наголосив Володимир Зеленський.

Говорили й про співробітництво у сфері безпеки та оборони. Україна готова підтримувати розвиток безпекових спроможностей Молдови та Румунії.

«Лідери знають деталі цього, і розраховуємо, що спільні кроки матимуть результати», – зауважив Глава держави.

Мая Санду відзначила важливість розвитку тристоронньої співпраці й закликала країни, які можуть допомогти, посилити протиповітряну оборону України перед зимою.

«Ми маємо повагу Європи й маємо повагу всього світу. Румунія – член НАТО та ЄС. Україна – це країна, яка своєю сміливістю та інноваціями захищає весь континент від жорстокого агресора. І є Республіка Молдова – країна, чий народ захищав свою приналежність до Європи», – наголосила Президентка Молдови.

Нікушор Дан зазначив, що Україна та Румунія продовжать розвиток двосторонніх відносин у сферах економіки, енергетики, інфраструктурних проєктів, освіти й національних меншин.

«Говорячи про наші відносини, я дуже радий, що наші країни разом. І ця зустріч – ще один доказ. Кожен із нас розуміє нашу відповідальність за безпеку, стабільність цього регіону. І ми повинні належним чином розбудовувати безпеку для всієї Європи», – сказав Президент Румунії.