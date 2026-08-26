Президенти України та Молдови обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин, зокрема щодо безпекової ситуації, енергетики, реалізації інфраструктурних проєктів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду в Кишиневі, куди приїхав з нагоди Дня незалежності Молдови.

«Ми вдячні за вашу підтримку. Ми завжди підтримуємо ваш суверенітет і територіальну цілісність і будемо продовжувати підтримку. Ми розуміємо всі виклики через плани Російської Федерації проти безпеки та стабільності у нашому регіоні. Тому ми завжди залишаємося на зв'язку. Ми добрі друзі. Ми будемо на вашому боці. І ми підтримуємо ваш шлях до Євросоюзу», – наголосив Президент України.

Мая Санду запевнила у продовженні підтримки України з боку Молдови.

«Наша дружба дуже міцна, і Молдова продовжить підтримувати Україну. Ми розраховуємо на нашу дружбу та партнерство. І будучи разом, ми можемо принести мир у регіон і забезпечити, щоб наші країни залишалися частиною вільного світу», – наголосила Президентка.

Володимир Зеленський поінформував про російські удари по Україні, внаслідок яких, зокрема, постраждали пункти перетину кордону з Молдовою. Глава держави наголосив, що через обстріли української портової інфраструктури важливо шукати альтернативні логістичні шляхи через територію Молдови.

Окрема увага – євроінтеграції України та Молдови. Президент зазначив, що важливо вже найближчим часом відкрити всі переговорні кластери та продовжувати спільний рух у Євросоюз.

Лідери обговорили питання, пов’язані з правами національних меншин, а також посилення співпраці у сферах кібербезпеки, протидії дезінформації та стратегічних комунікацій.

Детальна увага – енергетичній безпеці, зокрема координації зусиль для посилення стійкості енергетичних систем обох країн під час підготовки до зими.

Наприкінці зустрічі Мая Санду відзначила Володимира Зеленського «Орденом Республіки». Це найвища державна нагорода Молдови.

«Дякую! Для нас велика честь мати особливий візит сюди в День незалежності вашої прекрасної країни. Звичайно, ця нагорода належить нашому героїчному народу – воїнам, цивільним, нашим сім'ям, нашим дітям», – сказав Глава держави.