Заява Президента України під час спільного з президентами Молдови та Румунії спілкування з медіа

Має, пані Президентко!

Нікушоре, пане Президенте!

Шановні присутні, наші команди, шановні журналісти!

Важливо, що ми ось так, разом – Україна, Республіка Молдова та Румунія. У День незалежності Молдови й через кілька днів після відзначення Дня Незалежності України. Цими днями Мая була в нашій столиці, підтримуючи нас і нашу незалежність. Я дуже вдячний. Сьогодні ми підтримуємо незалежність Молдови. Це все значно більше, ніж простий символізм.

Коли ти сусід Росії, тобі треба максимально співпрацювати з усіма іншими сусідами, з усіма іншими вільними народами. Це ключова передумова надійного захисту і взагалі передумова розвитку.

Нашим народам уже, на жаль, довелося відчути, що таке несвобода, і саме через Москву. Це має залишитись у минулому. Тепер і назавжди ми повинні берегти нашу незалежність, берегти нашу свободу, а отже, можливість розвивати саме свій власний потенціал, своє власне життя.

Я дуже вдячний народам Молдови та Румунії за те, що ви так щиро підтримуєте нас, щиро підтримуєте Україну, наших людей у час такої страшної війни. Ви бачите, що Росія принесла в Україну й чим загрожує кожному із сусідів. Тільки за одну цю добу й тільки в Києві було вже – на даний момент – 11 повітряних тривог через «шахеди» й через балістичні ракети. У частині наших міст і громад тривоги, удари фактично щодня, постійно. Ми всі розуміємо, наскільки ненормальна Росія, і ми повинні одне одному допомагати, допомагати так, щоб будь-які загрози нашим народам мали гідну відповідь.

Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об’єднує та складає значну частину економічного потенціалу й національної безпеки наших країн. Важливо, щоб усе те, що справді може спрацювати на силу наших держав, дійсно спрацювало. І такі домовленості є між нами, між нашими урядами.

Ми особливо цінуємо готовність співпрацювати, щоб експортні «Шляхи солідарності» в нашому регіоні працювали на повну попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море. Ми з Молдовою та Румунією і в логістиці, і в енергетиці, і в багатьох інших сферах природні союзники, і важливо це розвивати. Це те, що посилює всіх нас.

Україна готова підтримати розвиток безпекових спроможностей наших сусідів – і Молдови, і Румунії. Лідери знають деталі цього, і розраховуємо, що спільні кроки матимуть результати.

Звісно, ми завжди координуємо нашу активність у сфері європейської інтеграції. Це дуже важливо. Мета у нас спільна, і це – повноправне членство України та Молдови в Євросоюзі. І я вдячний Румунії за підтримку наших країн у відносинах із Євросоюзом та на рівні інституцій Євросоюзу. Ми обов’язково разом будемо у Євросоюзі, і хай це побажання успіху в інтеграції та конкретних спільних результатів для безпеки й гарантування миру для наших народів сьогодні буде основним нашим побажанням вам.

La mulți ani, Moldova!

Дякую.

Слава Україні!