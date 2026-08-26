Разом ми всі будемо частиною Європи – вільної та мирної Європи – Президент з нагоди Дня незалежності Молдови

У Кишиневі Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня незалежності Молдови, де у військовому параді взяли участь і українські воїни.

Глава держави звернувся до молоді, яка народилася вже в незалежній Молдові, і закликав цінувати тих, хто боровся за це право – бути незалежними.

«За ці 35 років Молдова пройшла через багато випробувань. І ви показали, що Молдова – сильна нація і, без жодних сумнівів, велика країна. Ви – великий народ, європейська нація. І я абсолютно впевнений, що разом ми всі будемо частиною Європи – вільної та мирної Європи», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що наші народи однаково цінують людське життя, хочуть жити гідно у своїх країнах і прагнуть залишатися європейськими націями, хоча це й не збігається з тим, чого прагне Кремль.

«Росія робить багато, щоб зруйнувати наше життя в Україні, зруйнувати ваше життя в Молдові та максимально ускладнити життя Румунії. Це “рускій мір”. Він псує. Він руйнує. Але ми переможемо. Я впевнений», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Молдові за підтримку України й акцентував: важливо, що сьогодні прапори України та Молдови разом.

«Сьогодні великий день для вашого народу! Я пишаюся тим, що сьогодні тут! Україна любить Молдову! Ми поважаємо вашу країну, поважаємо ваш народ, поважаємо вашу незалежність», – підсумував Володимир Зеленський.