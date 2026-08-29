У День пам’яті загиблих захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнам та рідним загиблих військових.

Глава держави подякував тим, хто захищає Україну зараз, і зауважив, що цей важливий для нашої держави день є одночасно днем шани та болю, а також безумовної поваги до українських захисників і захисниць.

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв, полеглих героїв України, усіх наших захисників, наших захисниць, які загинули з 2022 року в повномасштабній війні та з 2014 року у війні підлій, у війні гібридній, війні Росії проти України, проти народу України», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні синьо-жовті прапори на кладовищах по всій країні – це рана на українському серці, яку час не вилікує. Глава держави закликав пронести пам'ять і повагу до українських героїв від покоління до покоління. Присутні вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання.

«Зараз, коли тисячі й тисячі наших воїнів захищають позиції України на фронті, коли наші люди рятують життя українців після ударів Росії, коли ми робимо все, щоб вигнати цю війну з України в Росію нашими далекобійними передусім ударами, ми пам'ятаємо, що це все наші активні дії, це все продовження нашої пам'яті», – зазначив Президент.

Глава держави вручив рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого звання посмертно удостоєні:

Матрос Олександр Давиденко. У листопаді – грудні 2023 року в районі Кринок на Херсонщині виконав понад 50 бойових виходів на човні під вогнем ворога. Доправляв боєприпаси, медикаменти, продукти та евакуйовував поранених. Під час одного з обстрілів витягнув із води пораненого побратима й 2 кілометри ніс його до позиції. Тридцять першого грудня провів успішну ротацію воїнів і евакуював поранених побратимів, але дорогою назад біля човна розірвався ворожий артснаряд і смертельно поранив Олександра Давиденка.

Капітан Назар Самчук. На Сумщині й Донеччині рота військових під його командуванням проводила розвідку та пошукові операції для знищення ворога й техніки. Сьомого жовтня 2025 року його розвідувальна група взяла в полон сімох російських окупантів, захопила радіостанції, мобільні телефони, переговорні таблиці та карти, що створило умови для просування на кілометр углиб і звільнення села Кучерів Яр на Донеччині. Цього ж дня під час виконання завдання Назар Самчук був смертельно поранений після удару ворожого FPV-дрона.

Солдат Дмитро Єгізаров. Командував розрахунком протитанкового ракетного комплексу, який знищував важку російську техніку на Донеччині. Двадцятого червня 2024 року розподілив завдання між бійцями та організував оборону під час серії ворожих наступів. Завдяки цьому було знищено два танки й БМП та пошкоджено ще один танк. Особисто ліквідував ще одну БМП та змусив ворожу піхоту відступити. Пізніше Дмитро Єгізаров потрапив під російський мінометний обстріл під час ремонту пошкодженого ПТРК «Стугна-П» і внаслідок цього загинув.

Капітан Павло Стрелюк. Як командир аеромобільної роти 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ під вогнем FPV-дронів попри поранення евакуював важкопораненого воїна. Очолював штурмові групи, які знищили понад 20 окупантів і ще чотирьох узяли в полон. Особисто ліквідував двох загарбників та кілька одиниць ворожої техніки. Дванадцятого січня 2026 року вступив у бій зі штурмовою групою ворога, знищив одного окупанта, але зазнав смертельного кульового поранення.

Старший лейтенант Богдан Усенко. Оборонець Маріуполя. У березні 2022 року як командир реактивної артилерійської батареї організовував оборону в районі Металургійного комбінату імені Ілліча. Під його керівництвом були знищені чотири броньовані автомобілі «Тигр», п’ять вантажівок «Урал», дві БМП та близько 30 окупантів. Дванадцятого квітня того ж року потрапив у полон, де йому довелося витримувати допити. Про його смерть у полоні стало відомо після обміну тілами загиблих 19 серпня 2025 року.

Підполковник Олександр Шараєвський. З 2022 року до грудня 2025-го виконував бойові завдання на Донецькому, Сумському й Запорізькому напрямках. Планував і координував штурми ворожих позицій. Торік 12 грудня в районі Степногірська на Запоріжжі очолив одну зі штурмових груп, які успішно виконали оперативне завдання, але під час ротації Олександр Шараєвський загинув унаслідок поранення від ворожої міни.

Старший лейтенант Сергій Либенський. У червні 2025 року очолив інженерну групу й приховано облаштував мінну засідку для ворожого артилерійського взводу. Чотирнадцятого липня під час штурму особисто знищив близько відділення окупантів ручними гранатами й цим забезпечив захоплення ворожого опорного пункту. Того ж дня пострілом із протитанкового ракетного комплексу NLAW спалив ворожий БТР і ліквідував 10 загарбників. Згодом під час розвідки території разом з іншим воїном був атакований FPV-дроном. В останній момент відштовхнув побратима в укриття і прийняв удар на себе, зазнавши смертельних поранень.

Підполковник Олександр Дроздецький. П’ятого березня 2025 року на Донеччині під час штурму ворожої позиції ліквідував трьох окупантів і забезпечив просування на 500 метрів уперед. Дев’ятого березня очолив спецпризначенців для зачистки лісосмуги з ворогом, першим вступив у стрілецький бій. У ньому знищив трьох загарбників та ще одного – зачищаючи бліндаж. Під час операції зазнав контузії, але продовжив рух і в ближньому бою ліквідував окупанта й забезпечив прохід групи далі. Для остаточного знищення позиції ворога Олександр Дроздецький закидав її гранатами, що спричинило детонацію БК, але завдало йому смертельних поранень.

Головний сержант Олексій Симоненко. Двадцять п’ятого вересня 2023 року під час ворожого штурму особисто знищив п’ятьох окупантів, урятував життя пораненому побратиму й зупинив наступ на позицію. Дев’ятого листопада під шквальним вогнем прорвався до зруйнованого російським мінометним обстрілом спостережного пункту, ліквідував двох загарбників, витягнув з-під завалів трьох заблокованих побратимів і залишився прикривати їхній відступ. Загинув у нерівному бою з ворогом.

Президент вручив рідним загиблого Віктора Мамотька відзнаку «Хрест бойових заслуг».

Головний сержант Віктор Мамотько брав участь у боях на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Двадцять п’ятого жовтня 2025 року захопив у полон окупанта, завдяки чому вдалося здобути важливу розвідувальну інформацію. У грудні під час боїв із ворожими штурмовиками ліквідував дев’ятьох російських окупантів, ще чотирьох поранив і одного взяв у полон. Четвертого січня 2026 року на Донеччині ворог атакував його групу мінометним вогнем та FPV-дронами. Віктор Мамотько зазнав поранень, несумісних із життям.

Володимир Зеленський вручив 11 захисникам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Старший лейтенант Олексій Васильєв. Під час боїв на Донеччині організовував протидію масованим атакам ворожих дронів та наводив гармати на цілі противника. Особисто знищив два FPV-дрони. Виконуючи бойове завдання в Краматорському районі, закрив собою побратима від удару ворожого FPV-дрона. Попри важкі поранення та ампутацію кисті наказав військовим переміщуватися до укриття і евакуював побратима.

Молодший сержант Андрій Бречка. Під час боїв на Сумщині неодноразово зазнавав поранень, але відмовлявся від евакуації та продовжував виконувати бойові завдання. Розробив тактику для ефективного маскування з урахуванням особливостей місцевості, що врятувало життя підрозділу. Здійснював успішні засідки проти російських піхотинців і знищив сімох окупантів, а також захоплював радіостанції, телефони й документи для здобуття розвідданих.

Капітан Артур Михальчук. У травні цього року його десантно-штурмовий батальйон прорвав ворожу оборону та зайняв позиції поблизу Олександрограда на Донеччині, ліквідував близько 20 окупантів, знищив ББМ і два автомобілі. Розвиваючи наступ, воїни заволоділи опорним пунктом противника та знищили ще понад 20 загарбників і дві ББМ. Координував прорив наших сил на ще одній ділянці, під час якого було ліквідовано близько 30 окупантів, спалено танк, ББМ, три мотоцикли та склад боєприпасів. У червні керував наступами біля Воскресенки на Донеччині, де було знищено майже 50 ворогів, дві ББМ, чотири авто та дві вогневі позиції.

Солдат Олександр Донець. Із серпня 2025 року разом із побратимом 227 діб утримував позицію поблизу Покровська під щоденними мінометними обстрілами та атаками дронів. За цей час воїни знищили близько 50 загарбників. Протягом березня цього року Олександр Донець із побратимом відбивав у середньому два ворожі штурми щодня. Вісімнадцятого березня захисники знищили 11 загарбників за день і змусили ворога відступити. В результаті успішної ротації воїнам вдалося вийти з позиції у квітні.

Старший лейтенант Олександр Воробей. Оборонець Київщини, Донеччини та Сумщини. Оператор тактичних безпілотників, виконував результативні бойові вильоти навіть в умовах загрози викриття та впливу РЕБ. Координував дії інших операторів у складних умовах. Підрозділ під його керівництвом забезпечив знищення значної кількості опорних пунктів, мінометних позицій, командних пунктів та спостережних постів ворога. Із квітня 2025 року – командир роти БпЛА, яка забезпечує розвідку, удари FPV-дронами, підтримку артилерії.

Старший лейтенант Євгеній Дудка. Під його керівництвом батальйон безпілотних систем Rugby Team успішно коригував вогонь артилерії та безперервний супровід штурмових груп під час контрнаступальних операцій на Харківщині й Сумщині. Із січня до серпня 2026 року під його командуванням було знищено близько 150 окупантів, ще понад 70 поранено, уражено та ліквідовано більш ніж 60 укриттів з особовим складом і близько 10 складів ворога.

Молодший сержант Роман Рудик. Учасник боїв за Авдіївку, Макіївку та Лиман. Як пілот БпЛА в червні цьогоріч на Донеччині знищив авто з російським підполковником. Дізнавшись про місце перевантаження партії ворожих дронів, уразив вантажівку окупантів. Із 5 травня до 22 липня цього року під час бойових вильотів ліквідував загалом понад 300 окупантів і знищив більше ніж 50 одиниць важкого та легкого автотранспорту.

Старший лейтенант Денис Гусляков. Учасник боїв за Донеччину. Під час оборони Мирнограда ліквідував п’ятьох диверсантів у ближньому бою і спалив російську БМП. Урятував важкопораненого бійця суміжного підрозділу, збивши на ходу ворожий FPV-дрон, наклав турнікет і вивіз воїна із зони ураження, завдяки цьому врятувавши йому життя. Під час нічного наступу мобільних груп ворога на українську позицію за допомогою дрона особисто знищив чотири мотоцикли та 12 загарбників, що дало змогу стабілізувати ділянку фронту.

Солдат Артем Картамишев. Під час ворожого штурму залишився на позиції попри поранення. Після влучання міни під вогнем противника надав медичну допомогу двом пораненим побратимам і виніс їх на собі з поля бою. Знищив близько 10 окупантів. Не допустив ворожого прориву й зберіг позицію. Після лікування та реабілітації повернувся до підрозділу.

Молодший лейтенант Олег Брижатюк. Розрахунки артилерійських установок і безпілотних систем під його командуванням за цю зиму знищили та вивели з ладу вісім ворожих мінометів і гармат, два танки, три БТР, дві бронемашини. Крім того, бійці ліквідували понад 60 окупантів, два командні пункти, три польові склади боєприпасів, сім укриттів.

Солдат Павло Микитишин. Розвідувальна група під його командуванням знищила трьох окупантів та одного взяла в полон. Надавав допомогу пораненим побратимам та евакуював їх. Під час бою забезпечував прикриття групи, знищив п’ять ворожих дронів, але сам зазнав поранення. Попри це відмовився від евакуації та під вогнем противника успішно вивів усіх бійців розвідувальної групи із зони ураження.