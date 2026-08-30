З командою ми готуємось до нової комунікації з представниками Президента Америки – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Були важливі зустрічі. З командою ми готуємось до нової комунікації з представниками Президента Америки. Завтра буде більше деталей. Ми робимо все, щоб війна не залишалась єдиним варіантом подальших подій. Важливо, що Америка поділяє багато наших поглядів на ситуацію – на ситуацію на фронті, на ситуацію з ударами. Треба бути активними, і саме так, активно ми працюємо – без вихідних.

Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів – багато реактивних «шахедів». І значну частину наші воїни збивають. Було майже півтори тисячі дронів усіх типів тільки за ці чотири дні, із них реактивних близько восьмисот.

Найбільш непросте завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі. Чотири компанії зробили відповідні дрони-перехоплювачі, в однієї компанії найбільш вдала техніка.

Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові – всі мають постаратись, щоб якнайбільше було у нас можливостей збивати кожен з типів російських дронів. Я хочу подякувати тим в команді України, хто реально 24/7 працює, щоб так і було. Восени потрібно дати відповідь, довести рівень збиття точно вище, ніж 90%.

Ще одне. Ми говорили сьогодні з Генеральним прокурором, з МВС, з СБУ по ситуації в Київській області, в Бучанському районі, після страшної трагедії і вибухів в місцях зберігання боєприпасів та зброї. Таких місць там точно не повинно було бути. Триває розслідування всіх обставин. Всі деталі мають бути зʼясовані і будуть.

Я розраховую, що правоохоронці представлять суспільству відповідну інформацію. Важливо, щоб і якнайшвидше були реалізовані рішення уряду та місцевої влади на допомогу нашим людям. Завтра – важливий день. Завтра повинен бути відповідний звіт.

Я хочу подякувати всім, хто зараз з людьми, з Україною, хто справді шукає рішення, які нас посилять і які нам допоможуть. Допоможуть вистояти і дати захист нашій державі, захист нашим людям.

Слава Україні!