У День знань Олена Зеленська відвідала один із навчальних закладів Київщини, де була присутньою на уроці «Мова гідності»

Перша леді України Олена Зеленська відвідала гімназію на Київщині разом із міністром освіти і науки Андрієм Бутенком, головою Київської ОДА Тимуром Ткаченком і радницею – уповноваженою Президента України з питань безбар’єрності Тетяною Ломакіною, де вони мали змогу бути присутніми на всеукраїнському уроці «Мова гідності».

«Дітям розповідають, наскільки важливі формулювання, які вживаємо. Як важливо при називанні будь-кого бачити насамперед людину. Тому, наприклад, кажемо не “інвалід”, а саме “людина з інвалідністю”», – зазначила Олена Зеленська.

Одним із важливих етапів підготовки уроку стали стратегічні консультації з підлітками. У них запитували, як вони розуміють безбар’єрність, із якими видимими й невидимими бар’єрами стикаються у школі й повсякденному житті, яких розмов із дорослими їм бракує. Ці напрацювання разом з експертизою команди стали основою конструктора уроку, який учителі можуть адаптувати до віку, потреб і контексту свого класу.

Всеукраїнський урок реалізується в межах Національної стратегії безбар’єрності, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та ЮНІСЕФ за підтримки радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної та радниці – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук. Методичні матеріали підготували EdEra, Центр соціальних змін і поведінкової економіки та Ощадбанк.

«Кожна сучасна школа має давати дітям не лише знання з наук, а й знання з того, як бути гідною людиною, як примножувати людяність навколо себе. І це теж робить світ і наше життя в ньому безбар’єрним», – наголосила перша леді.

Гімназія є повністю безбарʼєрним закладом, який відкрили на початку цього року за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Заклад має укриття, STEM-лабораторії та спеціалізовані майстерні для трудового навчання, робототехніки, кулінарії та шиття. Вона побудована з урахуванням усіх вимог Національної стратегії реформи шкільного харчування. Харчоблок повністю оснащений сучасним обладнанням і має запрацювати вже восени цього року.