Олена Зеленська відвідала фестиваль здорового харчування на Одещині

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Прилиманський ліцей, де за підтримки ЮНІСЕФ і проєкту DECIDE оновлено харчоблок і побудовано укриття. На базі закладу в межах реформи шкільного харчування відбувся Фестиваль здорового харчування.

«Такі заходи вже провели на Київщині, Буковині, Хмельниччині. Діти, батьки, вчителі, професійні кухарі збираються на них, щоб у форматі цікавого дозвілля поспілкуватися про важливе: як харчові звички впливають на наше здоров’я. Адже мета реформи шкільного харчування – заохотити до якісної та корисної їжі ціле покоління», – наголосила Олена Зеленська.

У ліцеї відбулися майстеркласи з приготування корисних страв, мінізмагання з приготування шаурми, була представлена виставка малюнків на тему «Здорове харчування очима дітей».

Продовжився фестиваль в Одесі, де команди батьків і дітей за участю шеф-кухарів місцевих закладів змагалися в приготуванні корисних страв. Музей цікавої науки представив шоу «Наука здорового харчування», Одеський національний технологічний університет провів майстеркласи «Солодощі без зайвого цукру», «Здорова тарілка харчування» та з приготування корисних ролів і сендвічів.

Крім того, на спеціальній нараді начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про результати втілення реформи шкільного харчування в області. За його словами, у власних харчоблоках свіжі обіди готують у понад 450 навчальних закладах, ще у 18 привозять їжу з опорних кухонь і в 15 закладах діти харчуються на базі іншого закладу освіти. В області працюють три кулінарні хаби, що забезпечують регіональну підготовку фахівців. Уже майже 2100 кухарів пройшли курси підвищення кваліфікації.

«Рада сьогодні бути в Одесі, бачити одеситів, поспілкуватися зі школярами, батьками, вчителями з нагоди нового фестивалю. Тим паче що саме із цього навчального року безкоштовні обіди в межах реформи отримають уже всі учні регіону та країни – з 1-го до 11-го класу. Отже, важливо тепер, щоб і вся інша їжа в житті дитини наздоганяла шкільну – за доступністю, якістю, свіжістю і користю. Саме про це й говоримо на фестивалях», – наголосила Олена Зеленська.