Уряд нашої держави буде працювати над необхідними зараз заходами реагування на російську тактику – на їхні спроби виснажити цивільне життя в Україні – звернення Президента

Шановні українки, українці!

Сьогодні були постійні доповіді Головкома та командувача Повітряних Сил по захисту від російських «шахедів». Ми детально говоримо з нашими партнерами по додаткових пакетах ППО. Сьогодні в нас є рішення Німеччини – будуть ще додаткові ракети для ППО, канцлер мені це сьогодні підтвердив. Дякую, Фрідріху. Ми працюємо з іншими партнерами по всьому спектру потреб. Ми максимально пришвидшуємо і виробників, щоб зʼявилася наша системна протидія новим тактикам і дронам, які застосовують росіяни. Сьогодні ми говорили з представниками українського бізнесу – саме з тими, хто працює із найбільшими логістичними завданнями, хто забезпечує найбільше постачання. Ми домовилися про розширення необхідних програм підтримки, щоб у нашій країні було достатнє забезпечення людей. Звісно, всім непросто зараз, але кроки, які можуть бути зроблені, вони абсолютно чіткі. І зокрема, розширення нашої програми кредитів «5-7-9» – реальне розширення, щоб бізнес міг скористатися програмою, передусім логістичний. Я розраховую, що міністр фінансів, міністр економіки разом із Національним банком і командою Офісу підготують це рішення. Ми будемо в щотижневому форматі фіксувати наявні потреби українського бізнесу, ми будемо з ними спілкуватися, потреби логістики, постачання в міста й громади, вирішувати всі питання, які виникають. Так само і уряд нашої держави буде працювати над необхідними зараз заходами реагування на російську тактику – на їхні спроби виснажити цивільне життя в Україні.

Сьогодні Прем’єр-міністр України Корецький запропонував цілком конкретні зміни, які назріли. Перше: ми запровадимо більш чітке визначення загроз. Сирена, яка позначає однаково всі типи повітряних загроз, на цьому етапі війни є застарілою. І треба конкретно позначати, що загрожує і як реагувати людям, бізнесу, державним структурам, місцевій владі. Механізм нового реагування напрацьовано разом із нашими військовими, з ДСНС України. Буде позначатися два рівні загрози: жовтий рівень і червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялися. Відповідно, у Києві буде більше можливостей у роботі метро, більше громадського транспорту – це відповідальність міської влади, і на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години – щоб і в людей, і в бізнесу було більше можливостей працювати й робити все необхідне. Важливо, щоб і в інших містах нашої країни також провели аудит того, як реально працює комендантська година й чи варто переглядати алгоритми реагування в містах і громадах на наявні загрози. Ми домовилися, що Кабінет Міністрів буде максимально співпрацювати і з підприємцями, і з обласними та місцевими владами, щоб рішення та реагування були максимально актуальними. Я попросив Прем’єр-міністра підготувати для бізнесу такі програми, які дозволять максимально швидко забезпечити більше модульних укриттів, більше мобільних укриттів. Міські адміністрації теж повинні зробити свою частину цієї роботи. Має бути більше укриттів різного формату. Треба робити так, щоб у людей був захист. Наступне. Ми домовились із секретарем РНБО Ігорем Клименком, що розширимо можливості ДСНС України в сучасному реагуванні. Те, що стосується гасіння пожеж після ударів в умовах повітряної тривоги та іншого необхідного реагування. Я розраховую, що уряд ухвалить рішення, які потрібні.

Сьогодні ж я направив у Верховну Раду України два дуже важливі законопроєкти. Абсолютно актуальні. Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайські кол-центри. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить. Уже робляться необхідні кроки нашими правоохоронцями, і треба дати їм більше законодавчих інструментів. Я прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроєкти.

І щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві. Ми говорили з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з’ясують усі деталі: будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково. Має бути відповідальність, у тому числі – кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволене.

І ще одне.

Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від здійснення рейсів у російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об’єктивно є в небі Росії. Це правильне, цілком логічне реагування на наявні факти – на все те, що є через війну, яку Путін не хоче закінчувати. Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба. Я дякую всім, хто захищає нашу державу, хто захищає наших людей, хто захищає нормальне життя в Україні. Дякую всім, хто допомагає долати виклики цієї війни.

Слава Україні!