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Виробництво перехоплювачів реактивних «шахедів» має прискоритись – Президент провів Ставку

3 вересня 2026 року - 16:19

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили прискорення виробництва перехоплювачів ворожих дронів і залучення бізнесу до виробництва ППО.

Головна увага – прискоренню всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних «шахедів».

«В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував усім розробникам і виробникам, кожній компанії за роботу заради нашої держави та людей. Президент зазначив, що важливо виконати це завдання у визначені терміни.

Під час засідання детально обговорили потенціал залучення бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем ППО. Щодо цього визначені конкретні строки й завдання.

«Комплексна мета – це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет, щоб гарантувати захист в умовах, коли росіяни нарощують виробництво відповідних швидкісних засобів нападу», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що українські розвідки мають чітку інформацію щодо планів ворога, і ресурси України спрямовані на те, щоб дати чітку відповідь на загрозу.

«Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені», – підсумував Президент.

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