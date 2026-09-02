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Президенти України та Перу обговорили українські дронові технології та збільшення товарообігу між країнами

3 вересня 2026 року - 19:05

Президенти України та Перу обговорили українські дронові технології та збільшення товарообігу між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Перу Кейко Фухіморі.

Це перша телефонна розмова двох лідерів з моменту інавгурації Президентки Перу. Глава держави привітав Кейко Фухіморі з перемогою на виборах.

«Дякую за підтвердження того, що політика засудження російського вторгнення залишиться незмінною, і це справедливо – коли знищення життя засуджується однаково в усіх частинах світу», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський поінформував про дронові технології та обладнання, які наша країна розробила й щодня застосовує, зокрема для ліквідації наслідків російських ударів і допомоги людям.

«Все це може так само ефективно працювати і в умовах надзвичайних ситуацій чи для захисту кордонів», – зауважив Глава держави.

Лідери також обговорили товарообіг між двома країнами.

«Є над чим працювати, і розраховую, що будемо посилювати цей напрям», – наголосив Володимир Зеленський.

Президенти домовилися продовжити діалог на рівні команд та особисто.

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