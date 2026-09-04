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Президент обговорив із Марком Рютте та Александром Стуббом оборонні потреби України й необхідність прогресу в дипломатії

4 вересня 2026 року - 19:50

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й Президентом Фінляндії Александром Стуббом. 

Глава держави поінформував про ситуацію з російськими ударами, оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками Президента Сполучених Штатів Америки. 

«Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу в дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними», – зазначив Володимир Зеленський за підсумками розмови з Генсеком НАТО.

Президент подякував за те, що партнери чують потребу України в покритті дефіциту фінансів на оборону й працюють щодо цього. 

Марк Рютте поінформував про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для «петріотів».

Глава держави подякував Президенту Фінляндії за те, що він тримає Україну в центрі уваги, та за спільну роботу для безпеки обох країн і народів. 

«Ми повинні зробити все можливе, щоб припинити цю божевільну російську війну та гарантувати нормальне життя. Ми працюємо разом», – наголосив Володимир Зеленський за підсумками розмови з Президентом Фінляндії. 

Александр Стубб запевнив у непохитній підтримці України та мирного процесу. Лідери скоординували наступні кроки.

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