Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємося до цього візиту. Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою – саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємося саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов’язані із цим американським візитом. Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві.

Друге. Я хочу подякувати сьогодні нашим партнерам на Близькому Сході та в Північній Африці за сильну увагу до продовольчої проблематики через російські удари по наших портах. Потрібно, щоб морські перевезення продовольства були в безпеці, бо це питання соціальної безпеки десятків країн світу. Ми працюємо з тими, хто спроможний вплинути й запропонувати реальні варіанти дипломатії, щоб не було продовольчої кризи, кризи вартості життя, а отже, соціальних вибухів. Готуємо рішення щодо цього, я вдячний, зокрема, Президенту Єгипту за конструктив. Був із доповіддю сьогодні МЗС України – ми обговорили всі деталі. Так само ми говорили з Туреччиною, з Еміратами, із Саудівською Аравією щодо експортних коридорів і продовольчої безпеки. Дякую всім, хто спроможний дати реальні рішення і наповнити реальним змістом спільні кроки.

І ще одне. Я затвердив Службі безпеки України та Збройним Силам України пропозиції відповідей на удари, які росіяни завдають по наших містах. Сьогодні був, на жаль, удар по Києву. Вже дванадцять людей поранені. Увесь день удари по Київщині, Харкову, Сумах, Херсону, Одесі, містах Дніпровщини, Донеччини. Наші воїни знайдуть, як відповісти Росії на все це, ми оберемо правильний час для відповіді. Я дякую кожному й кожній, хто захищає Україну та наших людей. Я дякую всім, хто забезпечує достойні відповіді Росії на її абсолютно божевільну війну.

Слава Україні!