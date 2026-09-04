Відновлення переговорного процесу є важливим, і Україна вдячна Президенту США та його представникам за цей крок – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками Президента США у Києві

Переговорний процес для завершення війни РФ проти нашої країни є важливим у будь-яких форматах, в яких такі дипломатичні кроки є можливими. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції після зустрічі в Києві з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

«Нам можуть подобатися ті чи інші формати перемовин, але тим не менш гірше, коли немає ніяких форматів перемовин. Я хочу тут підкреслити роль Стіва і Джареда, що вони відновили сьогодні процес перемовин. Дякую за приїзд. І ми вдячні Президенту США, що ви у нас сьогодні в Києві», – зазначив Володимир Зеленський.

Сьогодні, після переговорів американської команди з російським очільником, у Києві обговорювали всі можливості відновлення перемовин.

За словами Президента, актуальним залишається територіальне питання. Глава держави наголосив: такі складні питання можуть вирішуватися тільки на рівні лідерів.

«Але головне, що сьогодні у нас є така можливість обговорити все: і гарантії безпеки, і ми дійсно говоримо про майбутнє України. І ми всі хочемо – тут у нас є солідарність – ми всі хочемо закінчити війну якомога швидше. Ми говоримо про План процвітання, ми говоримо не тільки про безпекові гарантії, а й про економічні гарантії для України відновитися, відбудуватися. Ми розуміємо всі, які є виклики після закінчення війни. Ми їх проговорюємо між собою. Ми розуміємо. Наша армія, яка повинна бути сильною, і це для нас головні гарантії безпеки, і для всього цього потрібен ресурс», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічей приділили багато уваги підготовці до зими і всім викликам, які можуть бути. Україна розраховує на зимову підтримку від партнерів, насамперед у посиленні нашої протиповітряної оборони та нашої енергетики. Зокрема, Президент зауважив, що Україна сподівається на серйозний об’єм і можливості використання американського LNG.

Також Президент відзначив важливість того, що до переговорів у Києві приєдналися дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник Федерального канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер. З ними відбувся окремий раунд переговорів.

«І ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа й Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч: в Європі, в США, а може, знову – Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то, може, знову в Україні. Ми відкриті в будь-якому випадку», – сказав Глава держави.

Стівен Віткофф зазначив, що для Президента США Дональда Трампа дуже важливо відновити переговори для завершення війни.

«Я хотів би подякувати Президенту Зеленському за гостинність. Ми з нетерпінням чекаємо можливості провести тут більше часу. Ви чудові люди, і ми познайомилися з багатьма людьми тут, в Києві, сьогодні. Ви дуже стійкі, і це очевидно. І особливо сміливі. Ми захоплюємося вами», – сказав представник Президента США.

Джаред Кушнер подякував Володимиру Зеленському за гостинність та Українському народові – за такий теплий прийом.

«Президент Трамп передає вам свої вітання і свою повагу. І очевидно, він дуже уважно стежить за цією ситуацією. І працює, щоб знайти кінець, закінчити цю війну. На чому Президент Трамп дуже сфокусований – це на тому, щоб створити такі рамки, які приведуть до тривалого миру», – зазначив представник Президента США.

За його словами, американська сторона бачить своє завдання в тому, щоб створити мирний пакет.

«Ми працюємо, щоб розбудувати це. І ми працюємо з європейськими партнерами. Це довга, емоційна війна, і ми всі намагаємося це разом вирішити. Це рамки. Ми маємо створити рамки, які допоможуть розв’язати це питання», – вважає Джаред Кушнер.

Представник Президента США також розповів про роботу над організацією тристороннього формату переговорів.

«Ми спробували говорити про тристоронню зустріч, Стів і я. Ми не намагалися переконати в чомусь росіян або переконати в чомусь українців. Ми просто обговорювали ці питання в дуже дружній обстановці, і я думаю, що це було продуктивно», – сказав він.

Президент України провів зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером кілька раундів зустрічей. Програма візиту почалася в Софійському соборі, де для представників Президента США провели екскурсію і розповіли про цю пам’ятку часів Київської Русі, яка була заснована в 1011 році. Далі перемовини пройшли у форматі двосторонньої зустрічі, а пізніше відбулася спільна зустріч української та американської делегацій із радниками з питань національної безпеки Президента Франції, Прем’єр-міністра Великої Британії та Федерального канцлера Німеччини.