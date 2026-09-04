Заява Президента України під час спільного з представниками Президента США спілкування з медіа

Доброго дня, шановні присутні, шановні журналісти!

Стіве, Джареде, дуже дякую за ваш приїзд. І з нами сьогодні також представники наших європейських лідерів – Джонатан, Емманюель, Гюнтер. Дуже дякуємо за те, що ви всі тут.

Наша командо, шановні присутні, шановні журналісти!

У нас сьогодні було три раунди перемовин. Всі дуже предметні перемовини. Перш за все я хочу подякувати Стіву, Джареду, і вони сьогодні у нас. Дякую за приїзд. І ми вдячні Президенту США, що у нас сьогодні в Києві. Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot, для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо. Приїжджайте частіше – і у нас буде можливість – можливість трішки нашим людям пожити. Ми дійсно провели хороші розмови, і про «петріоти» можна іноді жартувати, але тим не менш ми розуміємо, що це дуже актуальне питання, для нас дуже важливе.

Я дякую за те, що ми сьогодні приділили достатньо уваги зимовому періоду і всім викликам, які дійсно можуть бути. Ми дуже сподіваємось, що у нас буде можливість домовитися з американськими партнерами, і сподіваємось на підтримку європейських партнерів, якщо війна буде продовжуватися взимку. Поки так виглядає, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості. Так ось, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом, Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку. Ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об’єм і можливості використання американського LNG. Я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.

Я дякую, що через велику паузу, в будь-якому форматі перемовин – нам можуть подобатися ті чи інші формати перемовин, але тим не менш гірше, коли немає ніяких форматів перемовин. Я хочу тут підкреслити роль Стіва і Джареда, що вони відновили сьогодні процес перемовин. Вони були в Росії. Я думаю, про Росію детально правильно було б, щоб Джаред і Стів розказали, і я думаю, вони зможуть відповісти потім на ваші запитання.

Але важливо, що була зустріч американської команди з російським очільником, також сьогодні – зі мною і ми обговорювали всі можливості. Можливості відновлення. У нас була тристороння зустріч, ви пам'ятаєте, і ця зустріч із радниками з національної безпеки. І я думаю, що ми зробимо все – всі сторони, – щоб відновити ці перемовини.

Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд, і я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми мали можливість проговорювати і це. Я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватися тільки на рівні лідерів. Але головне, що сьогодні у нас є така можливість обговорити все: і гарантії безпеки, і ми дійсно говоримо про майбутнє України, і ми всі хочемо – тут у нас є солідарність – ми всі хочемо закінчити війну якомога швидше. Ми говоримо про План процвітання, ми говоримо не тільки про безпекові гарантії, а й про економічні гарантії для України. Відновитись, відбудуватись. Ми розуміємо всі, які є виклики після закінчення війни, ми їх проговорюємо між собою, ми розуміємо. Наша армія, яка повинна бути сильною, і це для нас головні гарантії безпеки, і для всього цього потрібен ресурс.

Ви це прекрасно розумієте, ми всі це розуміємо, і тому гарантії повинні бути сильними, чіткими гарантіями для України. Я б так сказав: що війна не прийде знову. У будь-якому випадку ми не повинні боятися будь-яких майбутніх викликів.

Я думаю, що важливим також є факт доєднання до нас у третій частині наших перемовин європейських колег. І ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа й Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч: в Європі, в США, а може, знову – Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то, може, знову в Україні. Але ми відкриті в будь-якому випадку. Радий зустрічі. Дякуємо, що ви сьогодні тут. Always welcome.