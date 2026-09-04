Олена Зеленська взяла участь у третьому національному форумі «Моя безбар’єрність – 2026»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у третьому щорічному національному форумі «Моя безбар’єрність – 2026». Його тема – «Вивчені уроки».

Загалом на заході були присутні понад 350 учасників. Це представники держави, бізнес-асоціацій, громад, ветеранської спільноти й міжнародні експерти, які обговорюють реальні результати та рішення у створенні безбар’єрного середовища.

«В Україні працюють безбар'єрні автошколи, бо людям з інвалідністю потрібні транспортна незалежність, вільне пересування і впевненість у тому, що вони керують не тільки транспортом, а й своїм життям. Функціонують Школи Супергероїв – лікарняні простори, які облаштовує, зокрема, моя Фундація. Працюють безбар'єрні ЦНАПи. Активно поширюється адаптивний спорт. Майже 30 проєктів із безбарʼєрності зараз ведуть різні міністерства, у громадах з’являються уповноважені з питань безбар'єрності, а мережа її амбасадорів розширюється», – зазначила Олена Зеленська.

Особливістю цьогорічного заходу є презентація проєктів, спрямованих на впровадження інклюзивних освітніх стандартів, розвиток ветеранських політик, та «Мови гідності» – уроку з коректного спілкування, який відбувся 1 вересня в українських школах.

«Вперше ми підійшли до цієї теми в нашому “Довіднику безбар'єрності” – посібнику з коректного спілкування. Звертатися до нього чи ні завжди було справою бажання, власної свідомості й відповідальності. Але цього року, сподіваюся, зможемо зробити безбар’єрну мову вже загальним правилом. Уперше з'явився Державний стандарт “Термінологія безбар'єрності”. Він закріпив лексику, яку не тільки бажано, а й треба використовувати в офіційних комунікаціях», – наголосила дружина Президента.

Перша леді зазначила, що урок «Мова гідності» – новий крок у цьому напрямі для того, щоб запроваджувати суспільну взаємоповагу з дитячого віку.

«Хтось скаже: що зміниться від того, чи ми говоритимемо “інвалід”, чи “людина з інвалідністю”? Відповім: дещо важливе – людина нарешті посяде перше місце. І в нашому мовленні, і в наших діях. І це стосується не лише дітей у школі. На будь-якому рівні – у державі, у громаді, у компанії – саме мова показує, кого ми ставимо на перше місце. Спочатку – людина. Саме це і є гідність. І наша власна також», – підсумувала Олена Зеленська.