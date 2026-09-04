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Дорогою до Канади Президент зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії

9 вересня 2026 року - 23:18

Дорогою до Канади Президент зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії

Дорогою до Канади Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір у міжнародному аеропорту «Кефлавік».

Глава держави подякував за всю підтримку з боку Ісландії та її активну участь у форматі Україна – країни Північної Європи та Балтії (NB8). З початку повномасштабної війни Ісландія виділила 133 мільйони доларів на оборонну та гуманітарну допомогу Україні, а також понад 24 мільйони доларів на програму PURL.

Президент поінформував про потреби України під час підготовки до зими, серед яких найбільшим пріоритетом залишається зміцнення української ППО. Володимир Зеленський зазначив, що зараз триває активна робота з усіма партнерами, які можуть допомогти.

Говорили також загалом про безпеку у сфері енергетики й енергетичну співпрацю між Україною та Ісландією. Україна розраховує на подальші внески Ісландії до Фонду енергетичної підтримки. Кошти, які ця країна надала раніше, вже використовуються для закупівлі когенераційної установки, силових трансформаторів та іншого критичного обладнання.

Крім того, ішлося про співробітництво в технологічній сфері. Наша країна має значний досвід у цьому напрямі й готова до партнерства з країнами, які допомагають нам і зацікавлені в українській експертизі.

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