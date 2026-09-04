Президент України та перша леді взяли участь у церемонії прощання з Королем Норвегії Гаральдом V

В Осло Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії прощання з Його Величністю Королем Норвегії Гаральдом V, який пішов із життя 28 серпня.

Глава держави разом із членами норвезької королівської родини, королями, президентами та прем’єр-міністрами країн Європи та світу, іншими представниками держав пройшов пішою прощальною ходою на честь Гаральда V від Королівського палацу до Кафедрального собору Осло.

У соборі Президент і перша леді взяли участь у церемонії прощання з покійним Королем Норвегії, якого поховають у каплиці фортеці Акерсгус.

Гаральд V зійшов на престол 17 січня 1991 року і був найстаршим монархом Європи.

Володимир Зеленський мав аудієнцію в Короля Гаральда V, а також у членів королівської родини – Королеви Соні, Кронпринца Гокона та Кронпринцеси Метте-Маріт 13 грудня 2023 року під час офіційного візиту до Норвегії. Глава держави також тричі зустрічався з Кронпринцом Гоконом, який 1 вересня став новим Королем: 20 березня 2025 року і 15 квітня цього року в Норвегії, а 20 травня торік – у Києві, під час першого візиту Кронпринца до України.

Україна завжди буде вдячна за всю допомогу з боку Норвегії, королівської родини, уряду та всього Норвезького народу. Від самого початку повномасштабної російської агресії Норвегія надає підтримку нашій країні в різних сферах: від оборони та посилення ППО до енергетики. Крім того, саме ця країна є лідером за обсягом внесків у програму PURL, бере участь у реалізації антибалістичної програми FREYJA, розвиває з Україною стратегічне партнерство у сферах оборони, енергетики й стійкості та співпрацює з нашою державою в межах Drone Deal. Загальна сума наданої підтримки становить 22,5 мільярда доларів.