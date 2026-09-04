Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Канади спілкування з медіа

Марку, шановний пане Премʼєр-міністре!

Шановні журналісти!

Усі присутні!

Перш за все я хочу подякувати всій Канаді за незмінну підтримку для України й активну участь у глобальних справах.

Канада – конструктивний учасник міжнародних відносин, і дуже важливо, що ви допомагаєте захищати не тільки Україну в цій війні, яку розв’язала Росія, але допомагаєте захищати життя як таке і право людей, право людей жити. У злочинній російській війні вирішується не тільки те, кому буде належати та чи інша земля. Росія дійсно прагне забрати нашу землю, але й утвердити своє начебто право ламати життя інших народів. Ми всі разом – і разом із Канадою – маємо не дати Росії це зробити.

Сьогодні ми обговорили з Премʼєр-міністром, ми обговорили з Марком ситуацію в Україні – ситуацію на фронті, яка зараз достатньо сильна для нас, для України. Ми знищуємо російських військових – близько 30 тисяч кожного місяця Росія втрачає вбитими та важкопораненими. І також ми обговорили російську ескалацію через реактивні «шахеди». Росія щодня знищує звичайні торговельні центри, б’є дронами по звичайних потягах із людьми, звичайними людьми, намагається знищити енергетику, блокує наші порти. Це терористична російська війна. І дуже важливо, що наші друзі нам допомагають, допомагають передусім захищатися.

Я дякую за оборонний пакет, про який уже сказав Премʼєр-міністр Карні. Це посилення передусім нашої ППО – і для «петріотів», і для наших бойових літаків, які збивають російські реактивні «шахеди». Я дякую за цей пакет. Це дуже важливо саме зараз. Тут, у Канаді, триває підготовка і наших пілотів: 21 українець тренується. І це буде відчутне посилення – разом з іншими країнами, які на різних етапах тренують наших людей на бойову авіацію.

Сьогодні є між нами домовленість про Drone Deal і є перший документ, який ми підписали з Премʼєр-міністром. І це додасть нам можливості фінансувати оборону України, а Канаді – нові технологічні можливості, перевірені сучасною війною. Ми разом забезпечимо більше сили для оборони наших країн і для захисту інтересів Канади.

Дякую Канаді за енергетичні домовленості – це дуже важливо. У нас є конкретні домовленості сьогодні в енергетичній сфері, які посилять нас і перед цією зимою, і більш довгостроково.

Також є домовленості про санкції – Канада готує кілька важливих пакетів санкцій проти Росії. Перше: важливо прискорити антибалістичні санкції – саме такі санкції, які ускладнять Росії виробництво балістичних ракет. Це правильно – одночасно і шукати ракети для «петріотів», і посилювати тиск на кожне російське підприємство й на кожного контрагента Росії в інших країнах світу, які допомагають Росії виробляти балістику. Канада готує такий антибалістичний пакет санкцій на осінь – я хочу подякувати за це. І дуже ми сподіваємося, що пакет буде прискорений, щоб уже в жовтні міг запрацювати. МЗС України та наші санкційні координатори ведуть цю роботу заради антибалістичних санкцій також з іншими країнами, і є корисні речі, які варто зробити додатково і в Європі, і в інших частинах світу, щоб обмежити російські терористичні можливості. Потрібні антибалістичні пакети санкцій.

Дякую Канаді за санкції проти всіх тих осіб та всіх тих підприємств, які Росія використовує, щоб не віддавати наших українських дітей, які були вкрадені на нашій землі – у наших окупованих містах, наших селах. Тисячі дітей досі в Росії, і треба їх повернути, і треба, щоб Росія відчувала, що повинна це зробити. Канада підтримує цю нашу роботу, і я дякую за підтримку ініціатив першої леді України в цьому напрямі – для повернення та адаптації українських дітей, які були викрадені Росією.

Також є готовність Канади підтримати наших українських ветеранів: буде створений ветеранський фонд, і я вдячний Канаді за внесок у цей фонд – 40 мільйонів одразу, які підтримають наші ветеранські програми.

Дякую, Марку, за хороше наповнення візиту. Я тобі вдячний особисто, твоїй команді. Загалом сьогодні домовленості серйозні – більш ніж на 2 мільярди доларів. Урядовий пакет – більш ніж мільярд доларів для нашої оборони, і це передусім захист неба: ракети для «петріотів», амуніція для F-16 і копродукція між нашими державами, дуже важлива копродукція дронів. І є бізнес-пакет – домовленості між нашими бізнесами, це домовленості для енергетики передусім і для наших спільних ініціатив.

Ми рухаємося до значно більш довгострокової співпраці, ми почали роботу з Канадою над сторічною угодою – це серйозний крок уперед, про це сказав Премʼєр-міністр – про наше партнерство. Є перший документ сьогодні про підготовку сторічної угоди. Україна й Канада завжди будуть друзями, завжди будуть посилювати одна одну. Ми вдячні всім людям Канади, нашій українській громаді в Канаді. Я дякую тобі, Марку, дуже дякую.

Слава Україні!