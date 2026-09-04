Олена Зеленська ознайомилася з канадським досвідом упровадження шкіл при лікарнях

Перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Канади з відвідання дитячої лікарні штату Альберта в Калгарі – одного з найбільших педіатричних медичних центрів у Західній Канаді. Тут працює Школа доктора Гордона Таунсенда – освітній простір при лікарні, завдяки якому діти на тривалому лікуванні мають доступ до навчання.

Олена Зеленська зустрілася з командою школи та представниками Фундації дитячої лікарні Альберти – офіційної благодійної організації, що залучає інвестиції в медичний заклад. Дружина Президента розповіла, що Україна теж розвиває освітні простори при дитячих лікарнях – Школи Супергероїв. У 2024 та 2025 роках Фундація Олени Зеленської профінансувала відкриття 12 таких шкіл. Цього року заплановане відкриття чотирьох нових і масштабування ще чотирьох, що вже функціонують.

«Головне завдання Школи Супергероїв – зробити так, щоб дитина через хворобу не втрачала змоги здобувати освіту. Та й сама можливість жити нормальним життям допомагає дітям у лікуванні. Тож рада зустрітися з колегами та однодумцями й співпрацювати для здоров’я і кращого самопочуття дітей», – сказала перша леді.

Олена Зеленська також відвідала Центр молодіжної стійкості ім. Маріан і Джима Сінні «Саміт», де надають підтримку молоді. Ключовий принцип роботи закладу – швидкий і безкоштовний доступ до психологічної допомоги для дитини та її сім'ї, без складної системи направлень. Тут є безкоштовна психологічна допомога без попереднього запису, програми для молодих людей із проблемами психічного здоров’я або загостреннями та денна лікарня для молоді, яка потребує спеціального нагляду й терапевтичної підтримки після виписки зі шпиталю.

«Знайомлячись із командою центру, обмінююсь із нею схожим українським досвідом, адже серед проєктів Фундації Олени Зеленської – мережа центрів психологічної допомоги для підлітків “12–21”. Цього року ми відкрили перші п’ять таких просторів – у Білій Церкві, Хмельницькому, Чернігові, Кривому Розі та Одесі. І плануємо наступні. Їхня концепція дуже близька до концепції канадського центру, який відвідую: безкоштовна доступна й дружня допомога для дітей і підлітків. Тож сьогодні вже не тільки дивимося на іноземні напрацювання, а й маємо власні, бо хочемо якнайкраще підтримати наших дітей», – підсумувала Олена Зеленська.