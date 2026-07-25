Президент України вшанував пам’ять сенатора США Ліндсі Грема на церемонії прощання у Вашингтоні

У Вашингтонському національному кафедральному соборі Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом, який пішов із життя 11 липня. На церемонії були присутні Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс, представники Конгресу, рідні й близькі сенатора Грема.

Ліндсі Грем був одним із найбільших прихильників України серед представників Республіканської партії США. За роки повномасштабної російської агресії він відвідував нашу країну 10 разів. Ліндсі Грем підтримував законопроєкти, які зміцнювали обороноздатність України, поглиблювали українсько-американські відносини та посилювали санкції проти Росії.

Сенатор Грем наголошував, що санкції мають бути інструментом примусу Росії до реальних переговорів. Торік у квітні Ліндсі Грем разом із сенатором Річардом Блюменталем представив законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025 про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Цьогоріч він продовжував просування цього двопартійного законопроєкту, який передбачає, зокрема, запровадження 100% мита для держав, які купують російські енергоносії, та додаткові обмеження проти тіньового флоту РФ.

Після смерті Ліндсі Грема сенатори, які підтримують запровадження санкцій проти Росії, продовжили працювати над законопроєктом і вже мають прогрес на шляху до голосування за нього.