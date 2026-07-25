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Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії обговорили можливості, щоб підштовхнути Росію до дипломатії

29 липня 2026 року - 20:44

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Йонасу Гару Стере за незмінну підтримку й готовність працювати разом.

Володимир Зеленський поінформував про результати зустрічей у Вашингтоні та дипломатичний прогрес.

«Дуже розраховуємо, щоб були практичні результати, і захист від балістики – це перший пріоритет, щоденна потреба. Ракети для “петріотів” та наші спільні виробництва – це те, що рятує життя людей. Важливо, щоб був цей антибалістичний позитив з Америкою», – наголосив Президент.

Лідери обговорили можливості підштовхнути Росію до дипломатії і також ризики – передусім те, що може бути взимку. Володимир Зеленський подякував за готовність Норвегії підтримати нашу енергетичну стійкість і посилити Україну перед зимою.

Президент і Прем’єр-міністр узгодили графік наступних зустрічей.

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