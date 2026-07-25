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Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Польщі

29 липня 2026 року - 20:38

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Польщі

У Любліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Обговорили багато двосторонніх питань, і серед них – історичний діалог між Україною та Польщею.

Глава держави розповів про дипломатичну роботу у Вашингтоні.

Говорили також про оборонну співпрацю та пріоритетні питання для захисту українських міст і громад від жорстоких російських ударів.

«Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу», – зазначив Президент.

Окремо обговорили безпекові виклики, які, на жаль, є для українців. Володимир Зеленський наголосив: важливо, щоб наші люди, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці.

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