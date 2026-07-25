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Олена Зеленська відвідала Школу Супергероїв і «Голосний кемп» у Чернівцях

29 липня 2026 року - 18:22

Олена Зеленська відвідала Школу Супергероїв і «Голосний кемп» у Чернівцях

У Чернівцях перша леді України Олена Зеленська відвідала освітній простір Школи Супергероїв і «Голосний кемп», які системно підтримує її Фундація.

Школа Супергероїв працює на базі Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні із січня 2025 року за підтримки Фундації Олени Зеленської. За півтора року роботи центру понад 1,3 тисячі дітей змогли продовжити навчання та отримали більш ніж 15 тисяч освітніх послуг.

Перша леді поспілкувалася з учнями та педагогами, відвідала інтегровані заняття у класах початкової школи, старшокласників і найменших пацієнтів у кабінеті дошкілля.

«Школа Супергероїв повертає маленьким пацієнтам відчуття звичного дитинства, коли кожен день наповнений навчанням, спілкуванням і новими відкриттями, а не лише лікуванням. Саме тому розвиток цієї мережі є одним із пріоритетів Фундації», – зазначила дружина Президента.

Вона також відвідала «Голосний кемп», який уже третій рік поспіль проводять за підтримки Фундації Олени Зеленської, та поспілкувалася з командою проєкту, психологами й кемп-лідерами про виклики, з якими сьогодні стикається молодь, а також про практики психосоціальної підтримки, що потребують масштабування.

Перша леді зустрілася і з учасниками табору. До розмови долучився військовослужбовець і лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Підлітки мали змогу поставити запитання та поділитися власними переживаннями.

За три роки партнерства проведено 18 змін «Голосного кемпу», які охопили понад 940 дітей і підлітків з усієї України. Це діти з деокупованих і прифронтових територій, діти захисників, а також ті, хто через війну втратив рідних чи дім. Протягом зміни з ними працюють психологи й арттерапевти, допомагаючи долати тривоги, знаходити внутрішні опори й повертати відчуття безпеки.

Цього року проєкт вдалося масштабувати: у кемпі побували близько 450 дітей у межах восьми змін – удвічі більше, ніж торік.

«Ми не можемо змінити того, що пережили наші діти, але можемо зробити все, щоб вони не залишалися із цим досвідом наодинці. Саме тому Фундація системно підтримує проєкти психосоціальної допомоги, які дають змогу дітям поступово відновлювати відчуття безпеки, довіри та впевненості в собі», – зазначила Олена Зеленська.

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