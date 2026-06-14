Важливо, що американське суспільство повністю підтримує наше українське прагнення до достойного миру – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Щойно я говорив з Президентом Сполучених Штатів Америки, з Президентом Трампом. Привітав його з днем народження, з днем американської армії: сьогодні два свята в Америці, і ми дуже добре поговорили з ним. Не тільки привітання були – багато ключових тем: і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції наших партнерів. Говорили довго, дуже детально.

У нас побажання одне для Президента Трампа – у всіх українців – щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами. Це найголовніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення, прагнення до достойного миру – підтримує нас у захисті від російської війни.

І абсолютно правильні слова Президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим: саме із захоплення Криму Росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б. Не було б.

Я подякував Президенту Сполучених Штатів Америки за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати. Ми домовились про нашу з ним зустріч: найближчими днями в Європі будуть формати Групи семи, звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем. Є вже активний графік на весь наступний тиждень. Також – з нашими європейськими партнерами та всіма учасниками Групи семи.

Важливий буде тиждень, розраховуємо на результати. Передусім, безумовно, ППО для України, політичні домовленості, які посилять наш захист тут, в Україні, буде відкриття кластера – кластера для України та Молдови і кроки на довготривалий мир: обговоримо з нашими партнерами деякі ідеї, поки що непублічні.

Сьогодні є також за що нам подякувати особливо Британії: британці затримали російський нафтовий танкер у своїх берегів, і це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. Нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британіє!

Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту.

Сьогодні ми в Україні оприлюднили також свіжі дані від розвідок – про звіти та документи, які кладуть на стіл російському керівництву. Неприємні для нього звіти – і то ще не повністю правдиві. Рейтинги і Путіна, і його правлячої партії знижуються, і дуже відчутно. Тенденцію не змінити – він про це повинен знати, повинен це відчувати, особливо відповідаючи негативно на наші пропозиції зустрічі, перемовин, реального закінчення війни.

Звісно, вдячний кожному нашому воїну, всім українцям, які захищають позиції нашої держави, які працюють на Україну, які допомагають нам відстоювати національні наші українські інтереси. Цього літа треба бути всім максимально ефективними, активними – жодного дня не втрачаємо і не втрачаємо жодної можливості. Розраховуємо на результати від наступного тижня і працюємо, працюємо на це.

Слава Україні!