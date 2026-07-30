Президент України провів розмову з віцепрезидентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом.

Обговорили результати зустрічі Президента України з Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 липня, яка була позитивною та продуктивною.

Володимир Зеленський наголосив, що питання протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів для «петріотів» проти балістики, залишається основним пріоритетом, оскільки російські повітряні удари по Україні не припиняються.

Також говорили про наслідки російської війни для світових ринків.

«Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку й опрацюють усе, що сьогодні обговорили. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей», – зазначив Глава держави.

Президент також подякував Джей Ді Венсу за вчасну ініціативу провести цю важливу розмову.