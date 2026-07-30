Президент провів Ставку, на якій обговорили протидію російським ударам по портовій інфраструктурі та морському коридору

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті та протидію російським ударам по портовій інфраструктурі й морському коридору.

Уперше в такому форматі Ставки була доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті: ключові напрямки, і особлива увага – Слов’янську та Костянтинівці, Запорізькому напрямку.

«Вдячний усім нашим підрозділам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів. Ситуація на фронті жорстка, і будемо шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів», – наголосив Глава держави.

Обговорили реалізацію плану далекобійних санкцій проти Росії за війну. Виконання достатньо ритмічне – цілі досягаються.

Окрема увага – логістичним викликам, російським ударам по Одесі та області, по портовій інфраструктурі та морському коридору. Президент заслухав доповіді командувача Військово-Морських Сил ЗСУ Олексія Неїжпапи, начальника Головного управління розвідки Олега Іващенка та Прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Прем’єр-міністр доповів про роботу з партнерами в нашому регіоні, які можуть розширити транскордонну взаємодію з Україною.

«Вдячний країнам-сусідам за готовність реально допомагати. Розраховую на наступному тижні отримати від уряду чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що ефективна взаємодія щодо зернового експорту, забезпечення нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя у країнах та регіонах, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та в країнах Північної Африки.

«Будь-які соціальні негаразди там через можливе зростання цін на продовольство, загалом вартості життя означатимуть нові відчутні ризики для Європи. Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі», – зазначив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, реальне гарантування продовольчої безпеки й захист від російського терору проти аграрного сектору й морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх у Європі.

Президент також заслухав доповіді розвідки про російські наміри щодо подальших ударів по Україні та по наших суднах.

«Готуємо протидію. Оновили сьогодні перелік запитів від Сил оборони України щодо необхідного постачання від наших партнерів – говоритиму з лідерами щодо цього», – зазначив Глава держави.