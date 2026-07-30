Президент прийняв вірчі грамоти від послів Оману, Північної Македонії, ОАЕ, Нідерландів та Франції

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав: Оману (за сумісництвом) – Мейти Саїф Аль Махрукі, Північної Македонії – Дімітара Блажевського, Об’єднаних Арабських Еміратів – Мухаммада Матара Баті Хаваша Аль-Хайлі, Нідерландів – Рулофа Сандера ван Ейса та Франції – Бріса Рокфея.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні. У спілкуванні з кожним із послів Володимир Зеленський поінформував про наслідки російської нічної масованої атаки, про велику кількість балістики в цьому ударі та необхідність підтримки української ППО додатковими ракетами для систем. Обговорювали, як кожна з країн може допомогти в захисті України та досягненні миру.

Під час розмови з пані послом Оману Президент обговорив розширення співпраці у сфері безпеки, серед іншого – важливість вільного судноплавства в Ормузькій протоці для глобальної енергетичної безпеки та міжнародної торгівлі.

«Ми дуже раді бачити вас тут. Міцні стосунки з різними представниками Близького Сходу – для нас це дуже важливо: для майбутнього, для безпеки та для бізнесу», – відзначив Глава держави.

Північній Македонії Володимир Зеленський подякував за політичну підтримку та участь у Коаліції охочих, а також за постійний діалог у форматі країн Південної Європи.

«Північна Македонія, Сербія, Греція – так, у нас справді не було такого формату, ми спробували одного разу, і тепер бачимо, що цей формат дуже хороший. Ми хочемо продовжувати», – сказав Президент.

Говорили й про підтримку енергетичного сектору, постачання спеціального обладнання для підготовки до зими, а також про відбудову України.

З послом Об’єднаних Арабських Еміратів Глава держави обговорив розширення співпраці в безпековому напрямі та експертизу захисту неба, яку надала Україна на Близькому Сході.

«Ми дуже раді бути корисними. І, звичайно, ми залишаємося на вашому боці та підтримуємо вашу країну й безпеку. Ми бажаємо всього найкращого вашому регіону», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час розмови йшлося про наступні кроки у співпраці в оборонному напрямі, щоб посилити обидві держави.

З послом Нідерландів Президент обговорив постійні російські повітряні атаки на нашу країну й потребу в додаткових засобах для ППО. Глава держави подякував за постійні внески до програми PURL і підтримку антибалістичних ініціатив, а також за рішення розмістити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України в Гаазі.

«Ми дуже пишаємося тим, що змогли побудувати міцні стосунки між нашими народами, простими людьми й між лідерами. Це справді дуже важливо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент і посол також обговорили євроінтеграційні зусилля України та кроки, які дадуть змогу відкрити наступні переговорні кластери.

Під час спілкування з послом Франції Глава держави подякував за постійну підтримку України.

«Ми дуже вдячні вашому Президенту, пану Макрону, за наші постійні міцні відносини, велику підтримку – від військової до політичної», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави й посол обговорили зміцнення української ППО новими системами захисту, ліцензії на виробництво ракет і домовленості щодо винищувачів. Також ішлося про співпрацю у сфері європейської антибалістики, щоб збільшити захист України та Європи.

Окрема увага – санкційним крокам проти Росії, щоб примусити її до переговорів для досягнення миру.